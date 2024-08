Yvan Ouedraogo se lance sur le marché européen en deuxième division turque

Dans l’Ouest canadien, la première expérience professionnelle d’Yvan Ouedraogo (2,06 m, 22 ans) a tourné court : seulement deux matchs disputés en juin avec Calgary, pour un maigre bilan de 1 point et 2,5 rebonds de moyenne. Alors les vrais débuts du pivot bordelais seront pour l’automne, en Europe !

Cela aurait pu être en Pro B, où quelques équipes l’ont contacté, comme l’ALM Évreux. Mais son statut de non-JFL n’a pas facilité les négociations. Ce sera finalement en Turquie, où le Franco-Burkinabé s’est engagé avec un tout nouveau club, pensionnaire de deuxième division : le Pizza Bulls CO Basket. « CO », en référence au fondateur de l’équipe, Cedi Osman, l’une des figures du basket turc.

L’occasion d’étaler ses progrès sur le continent, après cinq saisons outre-Atlantique. Passé par les JSA Bordeaux et le Pôle France, à créditer d’un rôle fondamental dans la raquette des vice-champions du monde juniors en 2021 (8,7 points et 7,7 rebonds) aux côtés de Victor Wembanyama, Yvan Ouedraogo a connu trois facs différentes en cinq années. Successivement passé par Nebraska (2019/21) et Grand Canyon (2021/23), il voulait trouver, pour sa dernière saison, une université qui lui permettrait « de plus s’exprimer offensivement. » Mission accomplie puisqu’il a plus que doublé sa moyenne de points, explosant ses meilleures statistiques (10,1 points à 50%, 8,4 rebonds et 1,1 passe décisive).