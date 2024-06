Yvan Ouedraogo signe son premier contrat professionnel au Canada

Censé passer professionnel la saison prochaine, Yvan Ouedraogo (2,06 m, 22 ans) va découvrir le grand monde avec un peu d’avance. Tout juste diplômé de California Baptiste Lancers, où il a explosé ses meilleures statistiques en NCAA (10,1 points à 50%, 8,4 rebonds et 1,1 passe décisive), le pivot bordelais s’est engagé avec le Calgary Surge, membre du championnat d’été canadien.

Passé par les JSA Bordeaux et le Pôle France, titulaire aux côtés de Victor Wembanyama dans la raquette des Bleuets vice-champions du monde juniors en 2021, le Franco-Burkinabé a connu trois facs différentes en cinq années. Successivement passé par Nebraska (2019/21) et Grand Canyon (2021/23), il voulait trouver, pour sa dernière saison, une université qui lui permettrait « de plus s’exprimer offensivement. » Mission accomplie puisqu’il a plus que doublé sa moyenne de points, de 4,5 à 10,1 unités par match.

Avant de potentiellement se retrouver sur le marché européen à la rentrée, Yvan Ouedraogo va donc engranger un peu de vécu en CEBL, chez le finaliste malheureux de la dernière édition du championnat, remporté par Isiaha Mike et Scarborough. « Yvan va apporter une toute autre dimension physique à notre effectif », se réjouit Shane James, le GM de Calgary. « Il sort tout juste de NCAA et cette expérience lui sera bénéfique. Joueur très intelligent, il sent bien le jeu. » L’ancien international juniors pourrait disputer son premier match professionnel ce dimanche contre Winnipeg.