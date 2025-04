En pleine course au maintien, l’ALM Évreux perd son pivot Bangaly Fofana

Cette nouvelle, l’ALM Évreux aurait préféré qu’elle soit un poisson d’avril. Ce mardi 1er avril, le club ébroïcien a annoncé la fin de saison de son pivot Bangaly Fofana, blessé au dos. Les dirigeant vont se mettre en quête d’un remplaçant médical pour aider l’équipe à se maintenir en Pro B.

Les galères physiques de Bangaly Fofana continuent

Bangaly Fofana (2,13 m, 35 ans) ne vit décidément jamais une saison tranquille ces dernières années. L’ancien intérieur de première division a multiplié les allers et venues à l’infirmerie depuis son premier passage dans l’Eure (décembre 2021 à mai 2022), en étant par exemple opéré en urgence de l’hydrocèle à Nancy le soir du titre de la Leaders Cup Pro B ou encore victime d’une entorse de la cheville en fin de saison.

Et s’il n’a joué que 9 matchs de Pro B lors de son retour en Normandie en 2023-2024, le Parisien était presque enfin débarrassé de ses pépins physiques cette saison, en ayant pris part à l’entièreté des matchs de la division (30, pour 5,3 points, 4,9 rebonds et 0,9 contre en 17 minutes de jeu en moyenne). Dernièrement, il a cependant été pointé du doigt par son entraîneur, au même titre que ses coéquipiers Gus Okafor et Tim Eboh. « Bangaly (Fofana), 0 point aussi en 13 minutes, a été toujours en retard et asphyxié physiquement », disait Marc Namura à Paris-Normandie après le match à Blois.

Évreux dans l’urgence

En tout cas, le temps presse pour l’Amicale Laïque de la Madeleine dans sa quête de trouver un remplaçant médical à Bangaly Fofana, avec une position de premier non-relégable sous la menace direct de Chartres (19e, à égalité de bilan) et Fos Provence (20e, une victoire d’avance).