Marc Namura (Évreux) fustige Gus Okafor, Bangaly Fofana et Tim Eboh : « Si certains ne veulent pas jouer… »

Comme la saison dernière, l’ALM Évreux est embarqué dans un exercice 2024-2025 plus que galère en Pro B. Premier non-relégable à huit journées de la fin, en étant directement sous la menace de Chartres (19e, égalité de bilan) et Fos (20e, une victoire de retard), le club normand est en plus de cela embourbé dans une série noire.

Sur une série de 6 défaites de rang

À Blois vendredi 28 mars, l’Amicale Laïque de la Madeleine a encaissé un 6e revers de rang en Pro B, soit aucune victoire depuis la reprise fin février. Si la formation ébroïcienne a notamment perdu à trois reprises contre des équipes du top 6 (Aix-Maurienne, Roanne et l’ADA), elle a aussi concédé un revers crève-coeur contre l’Élan Béarnais à domicile, en raison notamment d’un panier au buzzer de Bastien Pinault. Ainsi, Évreux doit rapidement se remettre la tête à l’endroit sous peine d’une nouvelle relégation sportive (ndlr : l’ALM a été sauvée l’an dernier grâce à la disparition des Metropolitans 92).

Trois joueurs dans le collimateur

D’autant plus que les attitudes ne sont pas exemplaires dans les rangs normands. Les comportements/rendements de plusieurs joueurs, comme Gus Okafor, Bangaly Fofana, et Tim Eboh, ont notamment été pointé du doigt par leur entraîneur, Marc Namura.

« L’idée n’est pas de tomber sur des joueurs en conférence de presse mais si certains ne veulent pas jouer, on va trouver d’autres solutions », concédait le technicien dans des propos rapportés par Paris-Normandie. « Gus (Okafor), hors de forme, est à 13 minutes, 0 point, -3 d’éval avec en plus un body-language (langage corporel) atroce ; Bangaly (Fofana), 0 point aussi en 13 minutes, a été toujours en retard et asphyxié physiquement ; Tim Eboh, ce n’est même pas un sujet… Bref, cette attitude me dérange quand on joue un maintien car il faut au moins mettre de l’envie. »

Gus Okafor, arrivé comme pompier de service après l’issue négative du dossier Sean Miller-Moore, reste sur deux évaluations négatives (-5 et -3) sur les trois derniers matchs. Bangaly Fofana a été gêné par de nombreux pépins physiques cette saison. Enfin, pourtant présenté en début de saison comme « le joueur le plus impressionnant sur le talent pur », Tim Eboh ne joue quasiment plus (5 minutes de moyenne depuis le retour de la trêve). Il s’agit de trois joueurs qui constituent une bonne partie du banc d’Évreux, mais sur lesquels Marc Namura ne peut pas réellement compter d’une rencontre à l’autre.

L’ALM Évreux dispose encore de huit matchs pour se sauver en Pro B, avec notamment deux déplacements cruciaux dans le Sud de la France, à Hyères-Toulon et Fos Provence.