« Trop gentil », Le Mans ne gagne plus à l’extérieur et le top 6 n’est pas garanti

Le Mans voyage mal depuis le début du mois de mars. Hormis sa probante 2e victoire de la saison sur Monaco (après la Leaders Cup) en demi-finale de la Coupe de France, le club de la Sarthe n’a plus gagné loin de ses bases en championnat depuis le 18 janvier dernier (Nanterre).

Ainsi, le MSB, solidement attaché au top 6 depuis un long moment, est encore loin d’être assuré d’une qualification directe en playoffs. L’équipe mancelle aurait pu profiter de son déplacement à Gravelines-Dunkerque pour prendre deux victoires d’avances sur le reste de la meute (Élan Chalon, Saint-Quentin, Dijon et Nancy). Mais les joueurs de Guillaume Vizade ont plutôt encaissé un 4e revers consécutif à l’extérieur en Betclic ELITE depuis la trêve internationale de février.

Ainsi, pour l’entraîneur du Mans, la principale raison de ses faiblesses à l’extérieur se trouve défensivement, avec un manque de « focus » et « d’intensité ».

« Je pense qu’on a eu besoin de se réveiller à la mi-temps », explique-t-il au Maine Libre . « Le match ce n’est pas assez. Pas assez dans une accumulation de choses. La première, c’est peut-être le focus, la deuxième c’est l’intensité, et la troisième c’est la capacité à aller provoquer un petit peu plus de fautes. »

L’ailier Abdoulaye Ndoye (1,98 m, 27 ans) était dans la même lignée que son technicien en conférence de presse, avec une approche encore plus directe.

« On a été gentils. On a été trop gentils », insistait Abdoulaye N’Doye auprès du Maine Libre. « Première mi-temps, on n’est pas dans ce qu’on veut faire défensivement. On encaisse beaucoup trop de 3-points et c’est ce qu’on a travaillé toute la semaine. On les laisse s’installer dans leur rythme trop facilement. »

Avant d’ajouter : « À l’extérieur, il faut qu’on comprenne que si on ne défend pas, on ne peut pas gagner. »