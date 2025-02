Une victoire étriquée de Monaco contre Baskonia pour fêter les 5.000 points de Mike James

Si l’AS Monaco a obtenu sa 16e victoire européenne de la saison ce mercredi 5 février, cette soirée à Gaston-Médecin aura surtout été marquée par un nouvel accomplissement dans la carrière de Mike James (1,85 m, 34 ans) : le franchissement historique de la barre des 5.000 points marqués en EuroLeague. Il est le premier joueur à y parvenir. Ce qui lui a valu une standing ovation de son public après le lancer-franc fatidique. « C’est une bénédiction de pouvoir jouer à haut niveau pendant aussi longtemps… Je suis surtout content de la victoire, mais je suppose que c’est une belle ligne à ajouter au CV » a déclaré le meneur américain (auteur de 19 points à 5/13 et 6 passes décisives ce soir) au micro de l’EuroLeague après la rencontre.

Des hauts et des bas

Et dans une période où manquent à l’appel Elie Okobo et Jordan Loyd, la Roca Team a bien besoin des services de James. Ainsi que de ceux des deux autres meneurs restants Matthew Strazel (12 points, 6 passes décisives) et Nick Calathes (8 points, 7 rebonds, 7 passes décisives). Le trio de meneurs – parfois associés en même temps sur le parquet – ont été plus utilisés que d’habitude. Ils ont contribué à plus de 75% des 25 passes décisives de l’équipe, avec un record de 17 à la mi-temps. La Roca Team s’est baladée dans une défense basques aux abonnés absents pendant 20 minutes (score 51-35). Le coach Vassilis Spanoulis a d’ailleurs souligné cette bonne entame de ses joueurs, mais a regretté leur irrégularité : « Je suis satisfait de la première période et des cinq dernières minutes, mais pas du reste. Ce n’est pas le moment de l’année où on peut avoir autant de hauts et de bas dans un match. »

La Roca Team a notamment sombré dans un troisième quart perdu 16-28. Baskonia s’est réveillé sous l’impulsion d’un Chima Moneke déchaîné qui a fait le show (12 points, 9 rebonds, 3 interceptions, 21 d’évaluation), en provoquant des fautes et en trashtalkant ses anciens coéquipiers. Même belle soirée pour l’autre ex-monégasque Donta Hall (13 points, 7 rebonds, 1 contre, 19 d’évaluation). Le club basque est même repassé devant dans le quatrième quart (73-74). Le stress d’une fête gâchée pour Mike James est alors monté. Mais les visiteurs se sont finalement effondrés dans les cinq dernières minutes grâce à des paniers importants de Mike James et Georgios Papagiannis (12 points), souvent bien servi par son compatriote Nick Calathès. Souvent mis de côté en EuroLeague, Terry Tarpey était même sur le parquet en fin de match pour essayer de redresser la barre défensive. Monaco assure finalement l’essentiel. Un troisième succès consécutif qui pourrait même leur permettre de repasser deuxième, en cas de défaite du Fenerbahçe demain contre le Real Madrid.