Moussa Diabaté continue de tracer son chemin en NBA, loin des projecteurs mais au cœur du jeu. Après Draymond Green l’an dernier, l’intérieur français des Hornets a remporté le Hustle Award au titre de la saison 2025-2026, une distinction qui met en lumière les joueurs dont l’impact dépasse largement les stats.

Créé pour valoriser le travail de l’ombre — écrans, ballons récupérés, tirs contestés ou box-outs — ce trophée repose uniquement sur des données avancées collectées par la ligue. Et dans ce registre, Moussa Diabaté (2,08 m, 24 ans) s’est imposé comme une référence.

Et le grand gagnant du trophée NBA HUSTLE 2025-26 est… Moussa Diabaté ! Une récompense qui honore un joueur faisant les efforts et les actions qui n’apparaissent pas souvent dans la feuille de statistiques, mais qui contribuent à déterminer le succès de l’équipe 😤😤😤 BRAVO… pic.twitter.com/hHp6dcXMXS — NBA France (@NBAFRANCE) April 30, 2026

La récompense du Français s’inscrit dans une dynamique collective impressionnante en Caroline du Nord. Charlotte a complètement changé de visage en cours de saison. À la date du 22 décembre, la franchise affichait un bilan de 9 victoires pour 20 défaites. Le point de départ d’un run de 35 victoires en 53 matchs pour terminer la campagne 2025-2026 en boulet de canon et accrocher le play in.

Un changement qui coïncide précisément avec l’intégration de Moussa Diabaté dans le starting five. Dans un cinq composé notamment de LaMelo Ball, Kon Knueppel, Miles Bridges et Brandon Miller, l’ancien de Michigan a trouvé sa place en apportant davantage de dureté et d’agressivité au collectif de Charles Lee.

Moussa DIABATÉ Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 24 ans (21/01/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 7,8 #291 REB 8,8 #23 PD 1,9 #240

Le role player ultime !

L’activité de Moussa Diabaté se lit dans tous les compartiments du jeu. Sur les écrans, il a permis de libérer les shooteurs extérieurs de Charlotte, se classant parmi les meilleurs de la ligue pour offrir des tirs ouverts grâce à ses écrans, avec près de 3 par match. Une contribution directe à l’efficacité offensive des Hornets, particulièrement sur jeu sans ballon.

Dans la raquette, son travail de l’ombre a également été déterminant. Leader de la NBA au box-out offensif par minute, il a offert de nombreuses secondes chances à son équipe. Avec 3,7 rebonds off de moyenne (la 4e marque au sein de la ligue parmi les joueurs ayant disputé 65 matchs), le Parisien a largement contribué à faire de Charlotte l’une des meilleures équipes de la ligue dans ce domaine.

What a BLOCK by Moussa Diabate 😳 pic.twitter.com/Mwa8iEHQOU — Hornets Nation (@HornetsNationCP) November 26, 2024

Toujours en mouvement, Diabaté s’est aussi illustré dans la récupération des « ballons qui trainent » et la contestation de tirs. Capable de défendre sur tous les postes — des arrières aux pivots — Moussa Diabaté a participé à l’émergence d’une défense parmi les plus solides de la ligue sur la deuxième moitié de saison (5e équipe au Defensive Rating depuis entre 1er janvier et la fin de saison réguli mars 2026

À titre personnel, cette saison 2025-2026 marque un cap pour le 43ème choix de la Draft NBA 2022. En 26 minutes de moyenne, le pivot des Bleus a compilé 7,9 points à 63,1% de réussite, 8,7 rebonds, 1,9 passe décisive, 1,0 contre et 0,8 interception par match. Signant au passage 20 double-doubles, soit presque trois fois plus que sur ses 3 précédents exercices !

Mais au-delà des chiffres, c’est bien son influence globale qui ressort. Par son énergie constante, sa rugosité, sa capacité à faire les efforts et son sens du collectif, l’ex-Clipper s’est rendu indispensable au dispositif de Charles Lee.

Dans une ligue souvent dominée par les statistiques offensives, Moussa Diabaté apparait comme le contre-exemple parfait. La preuve vivante que l’impact d’un joueur sur un match ne se mesure pas seulement par les points qu’il inscrit. Après Victor Wembanyama, élu défenseur de l’année à l’unanimité la semaine dernière, Moussa Diabaté est le deuxième joueur tricolore à recevoir une récompense individuelle cette saison.