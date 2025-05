Val-de-Seine remporte la Poule C de NM2 et accède à la Nationale 1

Décidément, la Poule C de Nationale 2 aura été serrée jusqu’au bout. Lors de la 26e et dernière journée, l’US Laval et Val-de-Seine Basket se tenaient la bourre pour la première place, synonyme d’accession sportive en Nationale 1. Juste derrière, Cergy-Pontoise et le CS Gravenchon étaient en embuscade.

Val de Seine a compté 19 points de retard à Gravenchon

Le calendrier n’était pas forcément favorable pour Val-de-Seine, qui a du se coltiner Gravenchon, quatrième et finaliste du Trophée Coupe de France. De l’autre côté, Laval se déplaçait chez Maubeuge (cinquième) et Cergy-Pontoise recevait Grande Synthe (dixième).

Si Cergy-Pontoise s’est tranquillement imposé (78-60) contre l’équipe nordiste, Laval a eu plus de mal et a assuré la victoire par un point d’écart (88-89). Malheureusement pour eux, les Mayennais ont vu la première place leur filer entre les doigts suite à la victoire de Val-de-Seine un peu plus tard (85-91, a.p.), qui termine la saison en tête de la poule grâce grâce au point-average particulier, après avoir battu Laval par deux fois en championnat.

Pourtant, les ‘Crocos’ ont très mal commencé cette rencontre décisive, en étant menés de 13 points à la fin du premier quart-temps. L’écart est ensuite monté jusqu’à 19 points aux alentours de la 14e minute de jeu, provoquant un déclic chez les visiteurs. Avec une intensité défensive et une adresse retrouvée à 3-points, Steven Ricard (21 points), Dylan Gendrey (16) & co sont devenus intenables et ont stoppé l’hémorragie juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, l’écart s’est stabilisé mais Val-de-Seine a attaqué la dernière manche avec 5 points de retard. Un déficit qu’ils ont remonté pour accrocher une prolongation puis l’emporter à l’expérience et aux lancers lors de ces cinq minutes supplémentaires.

Une montée encore incertaine

Reste à savoir si Val de Seine va accepter la montée sportive. Dotée d’une belle subvention municipale, le club du 92 évolue cependant dans une toute petite salle, le gymnase des Postillons. Si la volonté est là, encore faut-il s’attendre avec une autre collectivité pour jouer dans un écrin adapté pour la Nationale 1 masculine.

Dans les autres poules, l’ESMS, récent vainqueur de la poule B de NM2, ne semble pas partant pour accepter la montée. Le club de Salon-de-Provence en revanche si. Quant à l’ASA Souffelweyersheim, l’incertitude subsiste. Ce qui est sûr, c’est que Feurs, club évoluant en NM1, a fait le choix de descendre en NM2 la saison prochaine. Outre le problème de l’infrastructure,

Reste également l’épreuve de la Commission de Contrôle de Gestion (CCG) de la FFBB à passer pour le club des villes de Boulogne-Billancourt, Sèvres et Chaville dans les Hauts-de-Seine. En attendant, ils auront les yeux rivés sur le Final Four, qui débutera ce 31 mai, au sein duquel ils retrouveront l’ASA Souffel, l’ESMS et le Pays Salonais, tout trois vainqueurs de leurs poules respectives, avec comme enjeu le titre de champion de France. Le tenant du titre n’est autre que le voisin de Levallois, devenu les Metropolitans… l’ancien nom du club de Boulogne-Billancourt.