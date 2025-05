L’Élan béarnais face à l’ASA en barrages : Walter Whyte incertain, Sidibé proche du retour, Pinault de nouveau disponible

L’Élan Béarnais démarre ses barrages d’accession à la Betclic ELITE ce mardi 20 face à l’Alliance Sport Alsace. Mais l’équipe de Mickaël Hay s’avance diminuée dans ces playoffs. Walter Whyte (1,98 m, 27 ans) pourrait manquer à l’appel ce mardi lors du premier match. L’équipe paloise, qui espère aller le plus loin possible pour s’approcher d’une remontée en Betclic ÉLITE, se prépare à ce scénario tout en surveillant l’évolution d’Amadou Sidibé (2,02 m, 31 ans), en phase de reprise, et en comptant sur le retour de Bastien Pinault (1,95 m, 31 ans).

Whyte très incertain, Sidibé espéré en renfort

Absent de l’entraînement collectif ce lundi, Walter Whyte est apparu en civil, la main droite bandée. Touché à deux doigts lors de la séance de dimanche, l’ailier américain est incertain pour le premier duel face à l’ASA. « Aujourd’hui, il ne pouvait pas dribbler », a confié Mickaël Hay ce lundi à La République des Pyrénées. Le staff attend les résultats d’examens pour décider de sa participation.

Dans l’ombre de cette incertitude, l’Élan pourrait toutefois bénéficier d’un retour inattendu. Éloigné des terrains depuis mi-avril à cause d’une blessure aux quadriceps, Amadou Sidibé pourrait être réactivé. « On attend l’aval médical, on ne prendra aucun risque. Mais s’il peut me donner ne serait-ce que 5 minutes, pourquoi pas », glisse Hay, qui semble envisager cette option en cas de forfait de Whyte.

PROFIL JOUEUR Walter WHYTE Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 27 ans (01/01/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 9,9 #74 REB 3,9 #79 PD 1,5 #121

Un retour bienvenu

Bonne nouvelle en revanche, Bastien Pinault est de retour dans le groupe. Son retour tombe à point nommé alors que Pau s’apprête à jouer une série à haute intensité face à une ASA solide, qui a terminé en forme la saison régulière de Pro B.

L’Élan Béarnais devra composer avec ces incertitudes et ajustements pour espérer prendre l’avantage dès cette première manche dans sa salle du Palais des Sports.