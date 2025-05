Gabby Williams lance sa saison avec une excellente performance, Dominique Malonga attendra

Dans le seul match de WNBA de ce lundi 19 mai, le duel entre Paige Bueckers – numéro 1 de la draft – et Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) – numéro 2 – était évidemment très scruté. Sous les yeux de Victor Wembanyama et Tidjane Salaün, à Dallas pour s’entraîner au centre d’entraînement de leur agence Comsport, le Seattle Storm s’est imposé 79-71 face aux Dallas Wings, notamment grâce à l’excellent match de son autre Française Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) !

L’ailière a fait parler son expérience pour sortir une performance all-around : 17 points à 7/13 aux tirs et 3/4 à 3-points, 5 passes décisives, 5 rebonds, 3 interceptions et 2 contres ! Le match qu’il fallait, derrière ses coéquipières Nneka Ogwumike (23 points et 18 rebonds) et Skylar Diggins (21 points).

Gabby Williams s’est d’ailleurs retrouvée en mission défensive face à Paige Bueckers, en alternance avec Diggins. Malgré la bonne présence du Storm, la jeune prodige américaine a compilé 19 points, 5 rebonds et 8 passes décisives pour résister aux visiteuses jusqu’au bout, en vain.

Le Storm l’emporte 79-71 sans avoir donné beaucoup de temps de jeu à Dominique Malonga. La rookie française est entrée pour 81 secondes avant la mi-temps, suffisant pour marquer 2 points et prendre un rebond.

Comme on pouvait le prévoir, l’apprentissage de Malonga en WNBA se fait “à la dure”. Nul doute qu’elle aura l’occasion de se montrer dès sa première saison, le coaching de Noelle Quinn lui ouvrira la voie lorsqu’elle sera bien prête.