Nick Calathes pourrait quitter Monaco après une seule saison ?

Le projet Nick Calathes à l’AS Monaco pourrait avoir une durée très réduite. Selon les informations de Sportando et de médias serbes, le meneur américano-grec pourrait quitter la Principauté après une seule saison avec la Roca Team. Le Partizan Belgrade en ferait d’ailleurs l’une de ses cibles.

Partizan targets Nick Calathes for the next season https://t.co/t3gsTQ5ejs — Sportando (@Sportando) May 20, 2025

Une saison entravée par les blessures pour Nick Calathes

Il faut dire que l’expérience Nick Calathes (1,96 m, 36 ans) à Monaco n’a pas été aussi providentiel qu’attendue jusqu’ici. À 36 ans, l’ancien joueur du Panathinaïkos ou encore du Fenerbahçe a multiplié les aller-retours avec l’infirmerie.

Après une première partie de saison entravée par une faiblesse au genou et une blessure aux quadriceps, il a pleinement fait ses débuts avec Monaco en début d’année 2025. S’il a réussi quelques rares coups d’éclat (comme contre le Real Madrid avec 12 points et 10 passes décisives fin janvier), il n’a jamais pleinement pris un rôle dans la rotation… après un nouvel arrêt en mars pour « reconditionnement ». À titre d’exemple, il n’a pas du tout pris part au quart de finale des playoffs d’EuroLeague contre le FC Barcelone, en raison d’une nouvelle « blessure » d’après son entraîneur.

Avant le Final Four de l’EuroLeague, Nick Calathes a seulement joué la bagatelle de 24 matchs toutes compétitions confondues avec Monaco, pour un impact modéré (4 points et 4 passes décisives de moyenne en 18 minutes de jeu sur la scène européenne). Reste à voir s’il pourra apporter sa patte pour bonifier la fin de saison monégasque, avec le dernier carré de l’EuroLeague et les playoffs de Betclic ELITE.

Malgré un contrat de deux saisons signé avec l’AS Monaco à l’été 2024, il ne serait pas étonnant de voir la collaboration Nick Calathes et l’ASM se stopper après une seule saison dans l’Hexagone.