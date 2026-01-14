Victor Wembanyama atteint les 500 contres en carrière contre Oklahoma City

Victor Wembanyama continue d’écrire l’histoire de la NBA lors de sa deuxième saison professionnelle. Le prodige français des San Antonio Spurs a franchi lundi soir la barre symbolique des 500 contres en carrière, lors de la défaite 119-98 face au Oklahoma City Thunder. Un exploit d’autant plus remarquable que le pivot de 2,24 m a manqué de nombreux matchs à cause de blessures au cours de ses deux premières saisons.

Un 500e contre spectaculaire sur son rival Chet Holmgren

Le moment choisi pour ce 500e contre ne pouvait pas être mieux scénarisé. À 9 minutes et 2 secondes de la fin du deuxième quart-temps, Wembanyama a repoussé de manière spectaculaire une tentative à 3-points dans le corner de nul autre que Chet Holmgren, son éternel rival depuis leurs confrontations en équipes nationales juniors.

Cette action symbolique prend une saveur particulière quand on sait que Wembanyama n’a jamais hésité à lancer des piques voilées à Holmgren par le passé. Contrarier le pivot du Thunder de cette manière a certainement procuré une satisfaction personnelle au Français, même dans le contexte d’une défaite cuisante.

VICTOR WEMBANYAMA BLOCKS CHET HOLMGREN’S THREE. 🔥🔒 pic.twitter.com/9LL5yPVmsy — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 14, 2026

Depuis son arrivée en NBA en 2023 après avoir été sélectionné en première position de la Draft, Wembanyama s’est imposé comme l’un des meilleurs protecteurs de cercle de la ligue. Sa capacité à intimider les attaquants adverses et son timing exceptionnel en font déjà le contreur le plus redoutable de toute la ligue.

Une soirée mitigée malgré le record personnel

Malgré ce cap franchi, la soirée de Wembanyama a été marquée par la déception collective. Les Spurs, pourtant quasiment au complet avec la seule absence de Devin Vassell, n’ont pas réussi à contenir l’offensive du Thunder au troisième quart-temps. Le Français a terminé la rencontre avec 17 points, 7 rebonds et seulement 1 contre, des statistiques en deçà de ses standards habituels.

Une frayeur a également marqué la fin du troisième quart-temps lorsque Wembanyama s’est plaint du genou, avant de pouvoir reprendre le jeu au dernier quart. Les Spurs, qui avaient remporté leurs trois premiers affrontements face au Thunder cette saison, chercheront à retrouver le chemin de la victoire jeudi face aux Milwaukee Bucks à domicile.