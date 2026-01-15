Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

[Vidéo] Les 13 points d’Adam Atamna (ASVEL) contre Boulazac

Betclic ELITE - Adam Atamna a une nouvelle fois montré qu’il comptait déjà dans la rotation de l’ASVEL, en contribuant activement à la victoire face à Boulazac (94-77) ce mardi en Betclic ELITE.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] Les 13 points d’Adam Atamna (ASVEL) contre Boulazac

Adam Atamna a marqué 13 points en 24 minutes mardi contre Boulazac

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Adam Atamna (1,95 m, 18 ans) continue d’accumuler les signaux positifs avec l’ASVEL. Ce mardi, lors du succès lyonnais contre Boulazac (94-77), l’arrière né en 2007 a encore répondu présent, confirmant qu’il s’installe progressivement comme une option crédible au plus haut niveau français.

Une efficacité à mi-distance et près du cercle

Face au club périgourdin, l’ancien joueur de La Ravoire et LYONSO a inscrit 13 points, dans un registre différent de celui qu’on lui associe souvent. Peu en réussite derrière l’arc (0/4 à 3-points), le fils de l’ancien pensionnaire de Pro B, notamment à Fos-sur-Mer et Aix-Maurienne, Karim Atamna a su faire parler son intelligence de jeu et son agressivité vers le cercle, avec un solide 5/6 à 2-points. Une prestation complétée par 3 passes décisives.

Une trajectoire qui continue de se dessiner

Cette sortie aboutie intervient près de trois mois après l’une des performances qui avait véritablement propulsé Adam Atamna sur le devant de la scène : 24 points inscrits en 25 minutes face à Monaco. Un match référence qui lui avait valu d’être élu meilleur jeune du mois d’octobre en Betclic ELITE.

Depuis, le joueur continue son apprentissage, alternant coups d’éclat et passages plus discrets, dans un contexte où la régularité reste l’un des principaux axes de progression.

Du radar médiatique à la construction dans la durée

Présent à la 51e place de la mock draft de novembre d’ESPN, Adam Atamna a depuis quitté les projections du média américain. Un retrait qui ne remet pas en cause le potentiel du joueur, mais qui rappelle la volatilité de ces classements pour un prospect encore en pleine formation.

Quelques mois plus tôt, l’arrière avait marqué les esprits à l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT) d’Ulm, en février 2025, avec une moyenne impressionnante de 33 points, dont un pic à 43 unités. Des performances qui ont nourri les attentes, mais qui s’inscrivent désormais dans un processus plus long, celui de la confirmation au plus haut niveau.

LIRE AUSSI
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroCup Féminine
00h00Une pigiste pour Romane Bernies à Lattes-Montpellier
Adam Atamna a marqué 13 points en 24 minutes mardi contre Boulazac
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Les 13 points d’Adam Atamna (ASVEL) contre Boulazac
Franz Wagner et Moritz Wagner, enfants de Berlin et anciens pensionnaires de l'Alba Berlin
NBA
00h00NBA à Berlin : le Magic et les Grizzlies ouvrent un nouveau cycle européen
EuroCup Féminine
00h00Eve Wembanyama débarque en Pologne
EuroCup
00h00« Des hauts et des bas » : où en est Ismaël Kamagate avec le Besiktas Istanbul ?
Sasha Vezenkov et l'Olympiakos se sont largement imposés sur le parquet du Partizan Belgrade
EuroLeague
00h00-38 : Le Partizan Belgrade sombre encore, giflé par l’Olympiakos !
À l’étranger
00h00La Guinée ferme la porte à Sekou Doumbouya : « Si tu n’as pas le cœur pour représenter la nation, ce n’est pas la peine »
Stéphane Gombauld est revenu à Nancy l'été dernier, et s'est engagé dans la durée
Betclic ELITE
00h00ITW Stéphane Gombauld, ambitieux pour son retour au SLUC Nancy : « Tout est possible ici, j’y crois à fond »
NM1
00h00Mulhouse réagit à l’affaire Tim Eboh
Betclic Élite
00h00« Sans le basket, je serais peut-être mort » : le miracle Nelly Jr Joseph, nettoyeur de caniveaux devenu le meilleur rookie en France depuis 23 ans
1 / 0
Livenews NBA
Franz Wagner et Moritz Wagner, enfants de Berlin et anciens pensionnaires de l'Alba Berlin
NBA
00h00NBA à Berlin : le Magic et les Grizzlies ouvrent un nouveau cycle européen
© Kirby Lee-Imagn Images
NBA
00h00Chris Paul évoque sa retraite NBA et son départ des Clippers
L'ailier de 1,98 m et 22 ans ne pouvait pas être transféré avant jeudi en raison des termes de son contrat.
NBA
00h00Jonathan Kuminga demande officiellement son transfert des Warriors
Cette saison, Ja Morant n'a disputé que 18 matchs avec les Grizzlies
NBA
00h00Ja Morant achète une villa à 3,2 millions à Miami : les rumeurs de trade avec le Heat s’intensifient
Une reconnaissance méritée pour l'une des figures emblématiques de la franchise de Caroline du Nord.
NBA
00h00Dell Curry aura son maillot retiré par les Hornets le 19 mars prochain
Alexandre Sarr a été expulsé par deux fautes techniques controversées
NBA
00h00Alexandre Sarr expulsé, Coulibaly blessé, les Wizards battus par les Clippers d’un Batum record
L'arrière All-Star a compilé 35 points et 9 passes décisives
NBA
00h00Donovan Mitchell brille avec 35 points mais Cleveland perd Darius Garland sur blessure
Leonard a dominé le dernier quart-temps avec 14 points
NBA
00h00Kawhi Leonard guide les Clippers vers la victoire face aux Wizards
Brunson réalise une saison exceptionnelle, tournant à 28,9 points de moyenne
NBA
00h00Jalen Brunson blessé à la cheville lors de la défaite des Knicks face aux Kings
L'ailier vit seulement sa troisième saison NBA
NBA
00h00Brice Sensabaugh explose avec 43 points dans la défaite du Jazz face aux Bulls
1 / 0