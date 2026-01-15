[Vidéo] Les 13 points d’Adam Atamna (ASVEL) contre Boulazac

Adam Atamna (1,95 m, 18 ans) continue d’accumuler les signaux positifs avec l’ASVEL. Ce mardi, lors du succès lyonnais contre Boulazac (94-77), l’arrière né en 2007 a encore répondu présent, confirmant qu’il s’installe progressivement comme une option crédible au plus haut niveau français.

🇫🇷Adam Atamna

2007 | 6’5 Combo Guard | LDLC ASVEL – Betclic Élite Another solid outing from Atamna in Betclic Élite action against Boulazac, showing efficiency, maturity, and growing responsibility at the pro level. 📊 vs Boulazac — Betclic Élite

• MIN: 24:05

• PTS: 13

•… pic.twitter.com/8Rxl4aR9zL — Scouting lab (@scouting_lab) January 14, 2026

Une efficacité à mi-distance et près du cercle

Face au club périgourdin, l’ancien joueur de La Ravoire et LYONSO a inscrit 13 points, dans un registre différent de celui qu’on lui associe souvent. Peu en réussite derrière l’arc (0/4 à 3-points), le fils de l’ancien pensionnaire de Pro B, notamment à Fos-sur-Mer et Aix-Maurienne, Karim Atamna a su faire parler son intelligence de jeu et son agressivité vers le cercle, avec un solide 5/6 à 2-points. Une prestation complétée par 3 passes décisives.

Une trajectoire qui continue de se dessiner

Cette sortie aboutie intervient près de trois mois après l’une des performances qui avait véritablement propulsé Adam Atamna sur le devant de la scène : 24 points inscrits en 25 minutes face à Monaco. Un match référence qui lui avait valu d’être élu meilleur jeune du mois d’octobre en Betclic ELITE.

Depuis, le joueur continue son apprentissage, alternant coups d’éclat et passages plus discrets, dans un contexte où la régularité reste l’un des principaux axes de progression.

💎🇫🇷 ADAM ATAMNA (17 ANS) ÉLU MEILLEUR JEUNE DU MOIS D'OCTOBRE ! L'arrière de @LDLCASVEL a choqué tout le basket français pour ses débuts en #BetclicELITE 🔥 pic.twitter.com/CYCJBqOsOc — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) October 28, 2025

Du radar médiatique à la construction dans la durée

Présent à la 51e place de la mock draft de novembre d’ESPN, Adam Atamna a depuis quitté les projections du média américain. Un retrait qui ne remet pas en cause le potentiel du joueur, mais qui rappelle la volatilité de ces classements pour un prospect encore en pleine formation.

Quelques mois plus tôt, l’arrière avait marqué les esprits à l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT) d’Ulm, en février 2025, avec une moyenne impressionnante de 33 points, dont un pic à 43 unités. Des performances qui ont nourri les attentes, mais qui s’inscrivent désormais dans un processus plus long, celui de la confirmation au plus haut niveau.