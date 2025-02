33 points de moyenne : le week-end historique d’Adam Atamna à l’ANGT de Ulm !

Tout au long des quatre matchs disputés par l’ASVEL à l’ANGT de Ulm, Adam Atamna a été une pièce centrale du jeu villeurbannais. Si les U18 rhodaniens n’ont remporté que deux de leurs quatre matchs du week-end, le prospect a été flamboyant tout au long des trois jours de compétition. Pour preuve, le meneur repart d’Allemagne avec une moyenne de points de 33 unités, soit un record historique pour un Next Generation Tournament.

He now holds the all-time #NextGenEuroLeague scroing average record🏆 #adidasbasketball pic.twitter.com/jwUSBjp5mZ

Adam Atamna averaged 33 points per game with @LDLCASVEL U18s in Ulm 🥶

Si Adam Atamna (1,94 m, 17 ans) avait débuté par l’ANGT de Ulm par deux matchs à 28 d’évaluation le vendredi, le joueur de LyonSO (NM1) a fait encore mieux par la suite ! Il a signé un gros double-double à 30 points (11/19 aux tirs) et 10 rebonds pour permettre à l’ASVEL de signer sa première victoire à ce Next Generation Tournament face à Dubaï BC. Mais ce n’était rien à côté de sa conclusion dominicale…

Pour le dernier match face à l’Olympiakos, Adam Atamna a tout explosé avec une production finale… à 53 d’évaluation ! Avec une efficacité accrue (8/9 à 2-points, 6/11 à 3-points, 9/9 aux LFs) et de la justesse (2 interceptions et 2 ballons perdus), le fils de Karim Atamna a inscrit 43 points, tout en provoquant 9 fautes.

Élu bien évidemment dans le cinq majeur de ce Next Generation Tournament, Adam Atamna a en tout cas braqué les projecteurs sur sa personne. Mis en couveuse à LyonSO cette saison, ses belles sorties face à des joueurs professionnels (9,5 points en 16 minutes de jeu en moyenne) se confirment face à ses collègues du même âge que lui. Il possède un vrai sens du panier, du scoring, c’est un vrai attaquant mais il est encore en plein développement physique », nous disait son coach Philippe Hervé en début de saison.

Seul bémol à noter sur le week-end allemand : sa faible propension à aller sur la ligne des lancers-francs, avec un peu moins de 4 tentatives par match sur l’ensemble des quatre matchs. À peine âgé de 17 ans, Adam Atamna a en tout cas montré un potentiel à faire saliver l’Europe (et les États-Unis ?) dans les mois à venir…

VIDEO BREAKDOWN OF ADAM ATAMNA

🇫🇷 ASVEL's 2007-born 6'5" guard Adam Atamna had an unbelievable tournament in the ANGE Ulm. He averaged 33 PTS per game and now holds the all-time ANGE scoring average record.

3-level scorer with a great offensive arsenal. Can create for himself… pic.twitter.com/s49IVZNKd5

— Can Peker Pekcan (@canpekerpekcan) February 9, 2025