Adam Atamna dans l’effectif de LyonSO pour la saison 2024-2025

L’effectif est au complet à LyonSO pour la saison 2024-2025. Le 5 août, date de reprise de l’entraînement, onze joueurs seront présents pour ce nouvel exercice de NM1, dont le jeune international Adam Atamna. Ils seront coachés par Philippe Hervé.

Huit nouveaux joueurs



Au poste de meneur, LyonSO enregistre l’arrivée d’Anthony Martinez (1,87 m, 20 ans) et de Darhius Nunn (1,75 m, 27 ans). Passé par Limoges et Orléans en Espoirs, avec qui il a pu connaître quelques minutes sur les parquets de Pro B, Anthony Martinez rejoint LyonSO pour débuter sa carrière professionnelle dans les meilleures conditions. Avec 20,8 points, 4,1 rebonds et 4 passes décisives en 30 minutes de moyenne la saison dernière en Espoirs Pro B, l’ancien joueur des JSA Bordeaux a donc décidé de franchir le pas de sa carrière professionnelle à LyonSO, en NM1. Il partagera la ligne arrière avec un autre scoreur, Darhius Nunn. Après son cursus NCAA, il a rejoint Cergy-Pontoise, alors en NM1, en 2022-2023. Il a tourné à 11,4 points, 2,2 rebonds et 3,6 passes décisives en 26 minutes de jeu. Le natif de Fairmont (Washington) sera associé à Noah Manet (1,94 m, 20 ans), qui reste, Anthony Martinez pour la rotation arrière et surtout Adam Atamna (1,94 m, 16 ans). Le fils de Karim Atamna est le joueur mis en couveuse à LyonSO cette saison par l’ASVEL. A 16 ans, ce fort shooteur a produit 13,5 points, 4,5 rebonds et 2,5 passes décisives en Espoirs ELITE. Présélectionné pour la Coupe du monde U17, il ne sera cependant pas de la partie à Istanbul la semaine prochaine.

Dans les ailes, on trouve Junior Zero (1,95 m, 27 ans), Kévin Comblon (20 ans). Junior Zero est un ailier expérimenté. Passé par Le Mans, Aix-Maurienne, Avignon, Vitré et plus récemment Feurs, il a connu (furtivement) la première division, la Pro B et la NM1. Joueur d’impact à Feurs (9,1 points, 4,7 rebonds et 1,2 passe décisives), il déménage non loin du 43. Kévin Comblo arrive lui du Garonne Avenir Basket du Marmandais depuis 2020 en NM2. A seulement 20 ans, il s’est montré productif (13,9 points en moyenne en saison régulière et 15 points en phase finale) chez l’un des deux leaders de la poule B. Son arrivée en NM1 pourra lui permettre de passer un cap.

Les nouveaux intérieurs seront Tom Lambert (2,01 m, 19 ans), Maxime Semelet (1,98 m, 21 ans) et Omari Gudul (2,08 m, 30 ans). Tom Lambert sort d’une belle saison en Espoirs ELITE (11,8 points, 4,8 rebonds et 3,6 passes décisives) à Blois. ses performances prometteuses ont convaincu Philippe Hervé et son staff de recruter le jeune ailier-fort. Maxime Semelet est lui aussi sur le poste 4. Ancien pensionnaire du centre de formation de Champagne Basket avec qui il a joué en Espoirs, en première division et en Pro B, il évoluait en 2023-2024 à Pont-de-Chéruy, en NM1 (7,8 points, 4,1 rebonds et 1 passe). La dernière recrue intérieure est Omari Gudul. Le Congolais de 30 ans a une vraie expérience au niveau européen et du championnat de France, qu’il a découvert en 2018 à Blois avant de jouer plus tard à Nancy. Passé par la suite à Chartres, il était en 2023-2024 à Rueil. Joueur compétitif (10,1 points et 4,5 rebonds), il a haussé son niveau de jeu en playoffs avec notamment une performance à 24 points, 7 rebonds et 2 passes décisives face à Mulhouse en playoffs.

Trois survivants au club

Noah Manet (1,93 m, 20 ans), Bastien Albert (2,02 m, 29 ans) et Mathéo Vidalenche (2,02 m, 21 ans) sont les trois joueurs restants à LyonSO. Noah Manet partagera la rotation à l’arrière avec les deux nouvelles recrues Anthony Martinez, Darhius Nunn et Adam Atamna. Pour Mathéo Vidalenche et Bastien Albert, la concurrence sera rude à l’intérieur.