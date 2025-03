[Vidéo] Les 36 points de Zaccharie Risacher : 3e perf’ pour un rookie français en NBA

En cette fin mars 2025, Zaccharie Risacher a établi sa nouvelle meilleure marque en carrière en NBA, 36 points, à l’occasion de la victoire des Atlanta Hawks contre les Milwaukee Bucks (124-145).

Juste derrière les 40 points de Wembanyama et Beaubois

Avec ce nouveau record personnel (toutes compétitions confondues), Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) renforce un peu plus son statut pour un potentiel titre de rookie de l’année en NBA. À l’échelle du basket français, il s’agit de la 3e meilleure performance pour un rookie français dans l’Association, après les 40 points de Victor Wembanyama (2023-2024) et Rodrigue Beaubois (2009-2010). « Ça fait du bien ! », avouait-il a propos de sa performance après la rencontre. « On a très bien joué collectivement, on s’amuse. Je suis content pour moi et pour mon équipe, mes coéquipiers m’ont tellement aidé cette saison. »

Retrouvez les meilleures actions des 36 points de Zaccharie Risacher dans le tweet ci-dessous.