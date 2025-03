Record absolu au scoring pour un Zaccharie Risacher en feu complet : « C’est le Rookie de l’année ! »

Il finit la saison en trombe pour tenter une dernière fois de convaincre les votants du Rookie de l’année. Zaccharie Risacher (2,04 m, 19 ans) vient de réussir le meilleur match offensif de sa carrière professionnelle, cette nuit du dimanche 30 mars, dans la victoire d’Atlanta sur le parquet de Milwaukee (124-145). Une rencontre dominée de A à Z par les Hawks face à un concurrent direct. Et comme le score l’indique, le match s’est joué dans un rythme très rapide, avec beaucoup de contre-attaques et de tirs en première intention. Et dans les larges espaces de la défense des Bucks, Risacher s’est régalé en tentant énormément de choses. Le n°1 de la Draft a lâché les chevaux, ce qui n’est pas vraiment dans ses habitudes, lui qui privilégie généralement le collectif.

Lâcher les chevaux

36 points à 12/21 aux tirs (dont 5/11 à 3-points), 6 rebonds et 1 passe décisive en 35 minutes. Voilà la ligne statistique clinquante de l’ancien de la JL Bourg. ll a battu son précédent record de points (33), de tirs tentés (18) et de tirs à 3-points tentés (10) en NBA, tous issus du même match, en novembre contre New-York. Ce sont aussi ses records personnels en carrière, toutes compétitions confondues (depuis les Espoirs). Avec seulement 2 points dans le premier quart-temps, il avait pourtant commencé timidement.

Mais la suite est allée à toute vitesse, avec 11, 11 puis 12 points dans les trois quart-temps suivants. La défense des Bucks l’a souvent oublié dans les corners ou sur des rebonds offensifs. Il a profité du mouvement de balle des Hawks (36 passes décisives) pour tenter beaucoup de choses (reverse alley-oop, putback, attaque vers le panier avec 9 lancers-francs provoqués…). En bref, une performance offensive complète.

Look at our glorious ROTY 🇫🇷😃 pic.twitter.com/NyU3TFeToS — Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 31, 2025

« C’est le Rookie de l’année ! Je n’ai pas grand chose à dire de plus… C’était un match must-win pour nous. Le rook’ termine meilleur marqueur, il a été ultra-agressif, et ça nous a poussés. » Trae Young (19 points, 19 passes décisives) sur la performance de Risacher

Records en pagaille

C’est la deuxième meilleure performance d’un rookie cette saison, derrière les 37 points de Dalton Knecht (Lakers), mais devant les 34 de Jared McCain (Sixers) et Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans). Il n’était d’ailleurs pas si loin de battre le record des 40 points de Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) la saison dernière. C’est déjà son troisième match à plus de 30 points, à chaque fois avec au minimum 5 tirs primés. Ce qu’un seul autre joueur de moins de 20 ans a réussi à faire dans l’histoire : Anthony Edwards, en 2020/21. Le natif de Malaga en Espagne marque donc déjà l’histoire.

Et ce alors qu’il arrive dans une zone inconnue en cette fin de mois de mars, lui qui n’avait jamais joué autant de matchs dans une saison (68). Mise à part sa courte blessure aux adducteurs en janvier, Risacher est présent tous les soirs. Et il semble encore en pleine forme après plus de cinq mois de compétition avec 3 à 4 matchs par semaine. Un point important à deux semaines du play-in puis des playoffs auxquels les Hawks, toujours 7e de l’Est, comptent bien participer. La limitation de son temps de jeu par le staff a finalement des avantages.

« Ça fait du bien ! On a très bien joué collectivement, on s’amuse. Je suis content pour moi et pour mon équipe, mes coéquipiers m’ont tellement aidé cette saison. Je suis reconnaissant de faire partie de cet environnement… Je me sentais bien. Je m’assure de me donner à 100% chaque soir, je prends soin de mon corps… Et ça fait toujours plaisir de voir que le travail que j’abats quotidiennement paye. » Risacher en interview d’après-match