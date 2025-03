Villeneuve-d’Ascq retourne en finale de Coupe d’Europe, pas de miracle pour l’ASVEL !

On dira que c’est une bonne habitude… Pour la seconde année d’affilée, Villeneuve-d’Ascq disputera une finale de Coupe d’Europe ! Alors bien sûr, la performance n’est pas aussi forte que de se hisser en finale de l’EuroLeague mais cela aura tout de même un goût savoureux pour les Guerrières, qualifiées pour leur troisième finale d’EuroCup (victoire en 2014 contre Braine et défaite en 2015 contre Bourges).

Il suffit de repenser au spleen de l’automne, quand les championnes de France avaient enchaîné onze défaites de rang pour démarrer la saison toutes compétitions confondues, afin de mesurer le grand écart vécu par l’ESBVA. En rémission depuis le mois de décembre, les Nordistes ont éliminé avec autorité l’épouvantail Sopron.

Un 8-0 pour finir

Victorieuses à l’aller en Hongrie (73-66), les Villeneuvoises ont confirmé en s’offrant une manche retour à l’étouffée (54-46). Il aura fallu surmonter une entame ratée, où l’écart avait été immédiatement réduit à néant (8-15, 10e minute), et une fin de match sur un fil (46-46, 38e minute). Mais Caroline Hériaud, avec son seul tir primé de la soirée, la MVP Aminata Gueye (13 points et 12 rebonds) et Carla Leite (15 points et 4 passes décisives) ont été clutchs avec un 8-0 pour terminer.

En finale, l’ESBVA retrouvera les Espagnoles de Ferrol, qui ont résisté à l’ASVEL. Battues de 31 points à l’aller en Galice, les Lyonnaises sont parties de beaucoup trop loin, Les efforts de Dominique Malonga (22 points et 18 rebonds) et Laura Quevedo (23 points et 10 rebonds) ont permis aux joueuses de Yoann Cabioc’h de longtemps espérer, avec un pic à +19 à la 35e minute (69-50), mais Gerland n’aura pas vécu de grande soirée européenne. Sacrée en 2023, l’ASVEL pourra regretter longtemps son non-match de l’aller.

En finale, Villeneuve-d’Ascq aura l’avantage du terrain, avec le privilège de disputer le match retour au Palacium le 2 avril. Match aller le 26 mars à Ferrol. Avec l’ambition de ne pas imiter l’ASVEL, en évitant d’hypothéquer toutes ses chances en Galice…