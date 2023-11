Yvan Ouedraogo et Kymany Houinsou signent leur record, Yohan Traoré enchaîne

Après le premier match joué par Daniel Batcho avec Louisiana Tech, d’autres Français se sont mis en valeur en NCAA au cours du week-end.

Parmi eux, Yvan Ouedraogo a signé son record de points dans le championnat universitaire. Connu pour son travail de l’ombre et notamment sa capacité à arracher de nombreux rebonds, le Bordelais n’avait fait mieux que 13 points sur un match NCAA avant cette saison. Auteur de 16 points et 9 rebonds vendredi soir dans un match terminé par le buzzer beater à voir ci-dessous, il a enchaîné ce dimanche au Dale E. and Sarah Ann Fowler Events Center. Lors de la victoire de sa nouvelle université, California Baptist, contre Cal Poly (67-58), il a inscrit 17 points à 7/10 aux tirs et 3/9 aux lancers francs en plus de prendre 13 rebonds en 29 minutes. Les Lancers comptent 4 victoires après 5 matches et le pivot franco-burkinabé tourne à 10,5 points à 63,2% de réussite aux tirs (mais 42,3% à aux lancers francs), 8,8 rebonds et 1,4 passe décisive en 26 minutes.

AT THE BUZZER 😱 @psuviksMBB BEATS CAL BAPTIST #ExperienceElevated pic.twitter.com/Klz1qUibx3

Kymany Houinsou a également signé son record de points en NCAA ce dimanche. Le Mulhousien a cumulé 13 points à 6/9 aux tirs (dont 1/2 à 3-points), 3 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre et 1 interception en 32 minutes lors de la victoire de Washington State face à Rhode Island (78-57). Le sophomore prend de l’envergure sur ce début de saison.

In other Wazzu news… Isaac Jones just threw down an oop from Kymany Houinsou.

Cougs up on Rhode Island, 27-18, in the HOF Tip-Off 3rd-place game pic.twitter.com/AajT3jwp5z

— Greg Woods (@GregWWoods) November 19, 2023