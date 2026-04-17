Ludovic Beyhurst (1,72 m, 27 ans) retrouve enfin les terrains. Plus de dix mois après sa dernière apparition avec Gries-Souffel, le meneur de jeu est de retour dans le groupe de l’ASA au moment d’affronter Roanne, premier du championnat. Un renfort de poids pour l’entente alsacienne, qui lutte encore pour une qualification en play-offs.

Ludovic Beyhurst renforce Gries-Souffel au meilleur moment

Dans la dernière ligne droite de la saison régulière, Gries-Souffel récupère un joueur d’expérience. Absent depuis plus de dix mois, Ludovic Beyhurst fait son retour dans l’effectif de l’ASA avant un déplacement forcément relevé sur le parquet de Roanne.

L’entraîneur Nebojsa Bogavac s’est réjoui de cette nouvelle dans les Dernières Nouvelles d’Alsace, alors que son équipe a encore de gros enjeux à défendre dans la course au top 8. « C’est une bonne nouvelle. C’est un joueur en plus, capable d’organiser le jeu de l’équipe et soutenir Romain (Hoeltzel) au poste de meneur de jeu. »

Le retour de Ludovic Beyhurst offre donc une solution supplémentaire à la mène, avec un joueur capable d’apporter de la maîtrise et de l’expérience dans un moment-clé de la saison.

Une absence de plus de dix mois pour Beyhurst

Le dernier match de Ludovic Beyhurst remontait au 9 mai 2025. Ce soir-là, lors d’une victoire contre Nantes (75-57), il avait disputé 13 minutes pour 2 points et 2 rebonds. Depuis, le meneur n’avait plus rejoué à cause d’une blessure à la cheville avec un passage sur la table d’opération.

Son retour intervient donc à un moment stratégique pour l’ASA, qui tente de sécuriser sa place en play-offs. Neuvième du classement avec un bilan de 18 victoires et 14 défaites, Gries-Souffel reste pleinement dans la bataille, avec en plus un profil intéressant à l’extérieur, où l’équipe affiche 10 succès en 16 matches.

PROFIL JOUEUR Ludovic BEYHURST Poste(s): Meneur Taille: 172 cm Âge: 27 ans (05/01/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 8,2 #119 REB 2,3 #173 PD 3,5 #37

Roanne, un leader prévenu malgré son statut de favori

En face, la Chorale de Roanne domine le championnat avec 25 victoires pour 7 défaites. Leader d’ELITE 2, le club ligérien impressionne par sa puissance offensive, avec 89 points marqués par match, ainsi que par sa meilleure évaluation collective du championnat (104,3).

À domicile, Roanne présente un solide bilan de 14 victoires pour 2 défaites. Sur le papier, la formation roannaise part favorite. Mais l’ASA arrive avec des ambitions, portée par l’enjeu du classement et par cette bonne nouvelle venue de l’infirmerie.

En conclusion, Nebojsa Bogavac a insisté sur l’état d’esprit de son groupe avant ce rendez-vous important : « Ce sera difficile mais on va y aller pour faire un bon match, on a tout à gagner et rien à perdre ».

Un retour qui tombe à pic dans la course aux play-offs

Pour Gries-Souffel, ce retour de Ludovic Beyhurst ne garantit pas tout, mais il renforce la rotation au poste de meneur à l’approche des matches décisifs, un secteur dépeuplé depuis le départ de Divine Myles il y a quelques jours. Dans un sprint final où chaque détail peut compter, récupérer un joueur de ce profil au moment d’aller défier le leader est forcément un signal positif.

Reste désormais à voir dans quel rythme le meneur français pourra reprendre, mais pour l’ASA, la nouvelle a déjà valeur de boost avant un déplacement à fort enjeu dans la Loire.

Entre-deux ce vendredi soir à 20h00 à la Halle André Vacheresse.