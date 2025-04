40 points à 18/19 aux tirs : l’énorme week-end de Maxime Carène en Autriche

L’intérieur français Maxime Carene (2,08 m, 23 ans) a réalisé un gros week-end dans le championnat autrichien en s’imposant par deux fois contre Vienne (62-92) puis face à Sankt Pölten (80 à 69). Lors du premier match, vendredi dernier, Maxime Carène et les Kapfenberg Bulls se sont imposés lors d’un déplacement chez l’équipe de la capitale en prenant réellement le dessus sur leur adversaire au cours de la seconde période, dominée 55 à 27. Dans cette rencontre, le Martiniquais a inscrit 21 points à 100% de réussite aux tirs (10/10) en plus de prendre 11 rebonds, volé 3 ballons et contré 2 tirs.

Lors de la deuxième rencontre, disputée cette fois à domicile ce dimanche, il est resté presque parfait avec 19 points à 8/9 aux tirs avec 5 rebonds, une passe décisive, 2 interceptions et 2 contres. Pour ce match, Kapfenberg a très mal commencé la rencontre en perdant le premier quart-temps 20 à 9 mais a totalement surclassé son adversaire dans le money time avec une 4e période remportée 30 à 6 sous la ferveur du public.

Sur les deux rencontres, Klym Artamanov, coach des Bulls, a utilisé tout son banc pour permettre à ses joueurs majeurs de pouvoir se reposer un peu en ce week-end chargé, même si l’ancien pensionnaire du Pôle France a joué 27 et 29 minutes sur les deux rencontres. Dans la poule basse du championnat national, Kapfenberg se retrouve en tête avec six victoires en sept rencontres.