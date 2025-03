À Monaco, une victoire pleine de « caractère » pour l’ASVEL

Après 8 défaites de rang sur le Rocher, l’ASVEL est sortie en vainqueur de Gaston-Médecin après sa rencontre de la 22e journée de Betclic ELITE contre Monaco (86-94). Quasiment trois longues années (match 4 des finales 2022) que Villeurbanne n’avait plus triomphé sur le Rocher face à son rival monégasque. Alors, forcément, dans une période en proie aux doutes pour les joueurs de Pierric Poupet (7 défaites de suite en EuroLeague), la satisfaction était de mise dans les rangs rhodaniens.

L’ASVEL a su rebondir

Auteur d’un record en EuroLeague cette semaine (nombre de lancers-francs sur une saison) malgré la défaite au Real Madrid, Théo Maledon a encore porté les siens sur la scène nationale (27 points et 9 passes décisives). Dans des propos rapportés par L’Équipe, le Rouennais savourait cette victoire

« C’est un résultat qui montre qu’on a du caractère. On a relevé la tête sur ce match, on était dans une phase compliquée récemment, mais ce soir, c’était l’opportunité parfaite pour rebondir. »

En plus de se donner encore toutes les chances d’accrocher la première place, l’ASVEL s’offre un regain de confiance après des dernières semaines compliquées en EuroLeague. Son entraîneur Pierric Poupet n’avait d’ailleurs pas mâché ses mots quelques jours avant le match sur le Rocher, après une entame de match ratée à Madrid : « Nous aurions dû nous opposer beaucoup plus et respecter certaines choses. » Après la prestation face à l’écurie monégasque, le technicien était cette fois très « fier », avec l’envie que cela rassure son groupe « sur notre capacité à produire ce genre de matchs. »

Avec cette victoire contre Monaco, l’ASVEL vient reserrer les rangs en tête de la Betclic ELITE, avec Cholet seul leader à 18 victoires et le trio EuroLeague Villeurbanne – Paris – Monaco (dans cet ordre) à 17 succès.

Monaco, déjà la tête à la dernière ligne droite d’EuroLeague ?

Quelques jours après une prestation aboutie face à Fenerbahçe en EuroLeague, l’AS Monaco est elle retombée dans ses travers défensifs contre l’ASVEL, le maux des derniers revers monégasques. L’équipe de Vassilis Spanoulis a ainsi loupé l’opportunité de reprendre la première place, à égalité de bilan avec Cholet.

Mais peut-être ses joueurs avaient-ils déjà la tête à l’importante semaine européenne qui les attend, avec la réception du Zalgiris Kaunas et un déplacement chez l’Olympiakos. « Il faut se concentrer sur les deux matches d’EuroLeague qui peuvent tout changer au classement », enchaînait Donatas Motiejunas. En effet, ces deux rencontres (sur les quatre restantes en saison régulière) pourraient s’avérer décisives dans la course au top 4 et l’avantage du terrain lors des playoffs d’EuroLeague.