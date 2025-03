L’ASVEL à 7 défaites de suite en EuroLeague : « Il est inconcevable de lâcher des matches »

Déjà battue à six reprises de suite en EuroLeague, l’ASVEL espérait montrer un autre visage sur le parquet du Real Madrid ce jeudi soir. Mais les Villeurbannais ont explosé dès les premières minutes face à l’ogre espagnol, concédant un écart abyssal dans le premier quart-temps (32-10). Un retard qu’ils n’ont jamais pu combler, malgré un sursaut d’orgueil en fin de rencontre.

À la Movistar Arena, l’ASVEL n’a pas mis longtemps à comprendre que la soirée allait être longue. Submergés dès l’entame, les Rhodaniens ont encaissé un 15-0 initial, avant de terminer le premier quart-temps sur le score sans appel de 32-10. À l’évaluation, le Real Madrid affichait déjà +49 contre -3 pour l’ASVEL, porté par un Walter Tavares intenable (14 points et 19 d’évaluation en moins de 7 minutes).

Malgré un retour progressif dans le deuxième quart (17-5 pour revenir à 42-29), l’ASVEL n’a jamais semblé en mesure de renverser la vapeur. Théo Maledon, de retour et auteur d’un record aux lancers francs, a tenté d’impulser une réaction, mais trop tard.

Après la rencontre, le coach Pierric Poupet n’a pas mâché ses mots dans les colonnes du Progrès : « Quand on commence avec aussi peu d’énergie, c’est compliqué d’être compétitif à Madrid. Le Real n’a pas été exceptionnel en début de match, mais nous avons été très en deçà de ce que nous pouvons proposer. »

Il a notamment pointé du doigt le manque d’engagement de son secteur intérieur face au géant cap-verdien Tavares :

« Nous aurions dû nous opposer beaucoup plus et respecter certaines choses. Les gars ont-ils lâché en EuroLeague ? J’évite de me poser la question. Le staff ne lâche pas. Il est inconcevable, à mon sens, de lâcher des matches d’EuroLeague.»