Un record historique pour Théo Maledon, mais une septième défaite de rang pour l’ASVEL

Que retenir d’une telle soirée ? Que Théo Maledon, pour son retour après sa luxation du doigt, a battu le record de lancers-francs sur une saison en EuroLeague ? Pourquoi pas… Avec 182 tirs de réparation inscrits en 2024/25, le meneur de l’ASVEL a dépassé les 178 de Dzanan Musa en 2022/23.

Theo Maledon broke Dzanan Musa's EuroLeague record of 1⃣7⃣8⃣ made free-throws in the single-season 👀

🇫🇷 Theo Maledon 179 FTM

🇧🇦 Dzanan Musa 178 FTM pic.twitter.com/n1KKoRERbN

— BasketNews (@BasketNews_com) March 20, 2025