Théo Maledon, auteur d’un record contre le Real Madrid, l’une des équipes qui le convoite

Théo Maledon est reparti de Madrid avec une nouvelle défaite (81-70) mais aussi un record en EuroLeague. En effet, lors du revers de l’ASVEL contre le club de la capitale espagnole ce jeudi 20 mars, le combo-guard villeurbannais a battu un record en EuroLeague dans la catégorie des lancers francs.

En inscrivant 11 tirs depuis la ligne de réparation face au Real Madrid, Théo Maledon est devenu le recordman de lancers-francs inscrits sur une saison d’EuroLeague (182, avec encore 4 matchs à jouer). En moyenne cette saison, Théo Maledon shoote un peu moins de 7 lancers-francs par match en EuroLeague, pour 90% de réussite au global. Après ce record individuel, le Rouennais tentera d’aider à l’ASVEL (11 victoires – 19 défaites) à en accomplir un autre sur le plan collectif, celui du meilleur bilan historique du club rhodanien en EuroLeague (13, avec 4 matchs encore à jouer).

Théo Maledon pas insensible au charme du Real Madrid

Ironie du sort avec record : Théo Maledon est passé devant le précédent détenteur du record qui n’était autre que Dzanan Musa (178), l’un des bourreaux de l’ASVEL sur cette rencontre (10 points). Aussi, il a réalisé cette nouvelle marque face à une équipe qui devrait batailler pour tenter de s’offrir l’international français cet été.

S’il souhaite se focaliser avant tout sur sa fin de saison avec l’ASVEL, Théo Maledon n’est pas indifférent aux intérêts des plus grandes équipes de l’EuroLeague à son égard : « Ce n’est évidemment pas un secret : chaque fois qu’une équipe avec autant d’histoire et de prestige en Europe montre de l’intérêt, c’est toujours un objectif », expliquait-il à l’agence de presse EFE. « On veut tous jouer pour les meilleures équipes pour avoir une meilleure chance de gagner des titres. Le Real Madrid est connu pour être l’une de ces équipes. De manière générale, j’adorerais en faire partie. »