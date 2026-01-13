Recherche
La Boulangère Wonderligue

Après Landerneau et Chartres, Angel Baker rejoint le Liban

Décevante avec Chartres en début de saison, l'ancienne meneuse américaine de Landerneau Angel Baker a trouvé un nouveau point de chute au Liban, chez l'un des cadors du championnat local.
00h00
Après Landerneau et Chartres, Angel Baker rejoint le Liban

La meneuse américaine ANgel Baker rebondit au Liban après un début de saison décevant à Chartres.

Crédit photo : Homenetmen Antelias, via Instagram - Lara Arapguilian

Elle devait être une valeur sûre pour Chartres, au sortir de deux belles avec Landerneau, mais n’en a rien été. Trois mois après son départ du club eurélien, l’Américaine Angel Baker (1,73 m, 25 ans) s’est engagée au Homenetmen Antélias, au Liban, avant le début du championnat local. Elle a d’ailleurs déjà signé un énorme match sous son nouveau maillot.

 

Rendez-vous manqué avec Chartres

Le passage au Colisée n’aura duré que 5 matchs cette saison pour Angel Baker. L’Américaine, qui était alors libre, s’était engagée avec le club chartrain après la défection de sa recrue initiale Kayana Traylor. Si cette dernière était plutôt un pari, Baker avait de son côté déjà prouvé que la Boulangère Wonderligue était un championnat qui lui convenait pendant deux ans.

Elle sortait d’une bonne saison à Landerneau, avec qui elle tournait à 11,1 points à 43% aux tirs, 3,2 rebonds et 3,6 passes décisives en 25 minutes de moyenne. Le Colisée avait d’ailleurs été le théâtre de sa meilleure performance chez les Bretonnes, avec un match à 28 points à 8/15 aux tirs. Mais la greffe n’a pas semblé prendre en Eure-et-Loir, où son rendement était bien plus famélique. Seulement 4,6 points à 35,7% aux tirs, 1,4 rebond et 3,6 passes en 19 minutes : trop léger pour aider un club en quête de maintien, qui s’en est séparé le 21 novembre dernier.

PROFIL JOUEUR
Angel BAKER
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 173 cm
Âge: 25 ans (10/03/2000)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue
PTS
4,6
#93
REB
1,4
#108
PD
3,6
#19

Angel Baker a donc trouvé un nouveau challenge chez le Homenetmen Antélias, au Liban, un cinquième pays pour sa carrière après une brève expérience WNBA (deux matchs avec le Chicago Sky), la découverte de l’Europe en Pologne (14,2 points, 5,9 rebonds et 4,8 passes décisives en 27 rencontres) et un passage d’une dizaine de jours au Mexique. 

L’Américaine n’a pas tardé à faire ses débuts puisque le championnat libanais débutait le 8 janvier. Son équipe s’est à cette occasion largement imposée 86-52 et trône largement en tête du classement à la différence de points. Baker a inscrit 22 points, pris 7 rebonds et délivré 5 passes décisives en 31 minutes : de (très) bon augure pour la suite.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
