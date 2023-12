Après l’incendie de Sportica, quelles solutions de repli pour le BCM Gravelines-Dunkerque ?

Betclic ELITE - Après l'incendie qui a ravagé sa mythique enceinte de Sportica, le BCM Gravelines-Dunkerque va devoir trouver une solution de repli pour poursuivre sa saison. Calais, avec sa salle du Calypso, ou encore le stade des Flandres, à Dunkerque, sont les lieux les plus probables.

Alors que Gravelines pleure encore sa mythique salle de Sportica, partie en fumée ce lundi 25 décembre jour de Noël, le club du BCM va devoir s’atteler à trouver une solution de repli. La rencontre face au Paris Basketball, prévue ce jeudi 28 décembre, est d’ores et déjà annulée. Mais où les Maritimes pourront-ils élire domicile pour le reste de la saison 2023-24 et pour les prochaines années, en attendant de reconstruire Sportica, comme l’assure le maire gravelinois Bertrand Ringot

LIRE AUSSI. Hervé Beddeleem désemparé face à l’incendie de Sportica : « On ne sait pas ce que l’on va devenir »

Calais et Dunkerque, les pistes les plus plausibles

Calais, avec la salle Calypso (3 000 places), ou Dunkerque, avec son stade des Flandres (2 400 places), antre des handballeurs de l’USDK (Starligue), paraissent les pistes les plus probables. En solidarité, Le Portel et Denain ont également proposé leurs infrastructures au BCM, mais l’éloignement est plus conséquent.

« On a eu un élan de solidarité de la part des politiques, qui ont tout de suite répondu présent, expliquait le directeur exécutif Hervé Beddeleem au Parisien. Le maire de Dunkerque souhaiterait qu’on partage la salle où évolue le club de hand, l’USDK. Il faut voir si c’est possible, car il faudrait que la Ligue de basket homologue cette salle. Le président du Portel (Pas-de-Calais) a aussi proposé de nous accueillir, mais ça fait loin, pareil pour Denain (Nord). »

Sur Delta FM, le président Christian Devos a déjà évoqué la piste du stade des Flandres pour accueillir les matchs de Betclic ELITE, quand ceux de FIBA Europe Cup pourraient se jouer au Calypso de Calais. Contrairement à la salle de handball de Dunkerque, le Calypso a déjà accueilli des matchs LNB. Le Portel, longtemps sans salle fixe avant l’arrivée du Chaudron en 2015, y a évolué au début des années 2010. L’ESSM y recevait notamment les derbys face au SOMB Boulogne, avec des moments iconiques comme cet incroyable tir au buzzer de Zachery Peacock en avril 2014. D’ailleurs, en cas de travaux d’agrandissement de Sportica, le Calypso était la solution la plus probable.

Mais au-delà de la salle de basket, le BCM va devoir s’atteler à se recréer un lieu de vie. Sportica était le berceau quotidien de l’ensemble du club. Maillots, chaussures, vestiaires, salle du kiné… tout a été détruit dans l’incendie. Une épreuve de plus que Gravelines-Dunkerque va devoir surmonter, dans une saison déjà plus que compliquée sur le plan sportif (17e, avec seulement 4 victoires).

« J’ai parlé à tous mes joueurs. Tout le monde était choqué par la situation, mais leur message était qu’il ne pouvait plus rien nous arriver et qu’on allait surmonter tout ça, témoignait l’entraîneur du BCM Jean-Christophe Prat auprès de L’Equipe. Cette équipe travaille super bien. Je sais qu’elle peut le faire. »

En attendant de trouver une solution de repli, les joueurs ont été libérés pour les vacances. Le prochain match du BCM Gravelines-Dunkerque est prévu le 10 janvier prochain en FIBA Europe Cup à Nymburk.