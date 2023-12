Gravelines : Sportica ravagé par un immense incendie !

Betclic ÉLITE - En ce jour de Noël 2023, le BCM Gravelines-Dunkerque est en train de perdre sa salle principale. Inauguré en 1986, le complexe sportif Sportica est menacé par les flammes d'un gigantesque incendie, déclenché par un problème technique dans la piscine attenante.

C’était un hall qui sentait bon les années 80. Derrière les portes principales, et les verrières en bois (…), se cachaient un intérieur de briques rouges, deux étages, de grandes plantes au milieu, une cafétéria et une piscine à droite, d’interminables espaces de séminaire et si l’on poussait les portes à gauche, on découvrait l’une des salles les plus emblématiques du basket français : Sportica, le cœur du BCM Gravelines-Dunkerque, et ses 3 043 places assises.

En ce jour de Noël 2023, le ciel est plutôt clair à Gravelines mais ce sont près de 40 années d’histoire qui sont parties en fumée, emportant le théâtre d’un duel homérique en Coupe Korac contre l’Estudiantes Madrid ou les crève-cœurs des playoffs, cette finale de 2004 perdue face à Pau-Orthez ou ces premières places non concrétisées du début des années 2010. Inauguré en 1986, le complexe sportif Sportica est en proie aux flammes d’un immense incendie, qui n’aurait pas fait de victime humaine.

« Tout est parti en fumée »

Selon RMC, huit fourgons de pompiers sont arrivés sur place à 12h47, des moyens aériens ont été déclenchés, mais le feu n’a cessé de gagner du terrain, favorisé par le vent, vers la salle de basket, après avoir ravagé la piscine, la cafétéria et la toiture… « Tout est parti en fumée: la salle d’entraînement, la salle de match, la salle de musculation, la salle d’équipement, d’hébergement et les stocks », a indiqué Hervé Beddeleem à RMC. « C’est invraisemblable, c’est notre outil de travail. »

🔥 Images déchirantes à Gravelines : Sportica en train de brûler, en proie aux flammes d'un énorme incendie… 🏟️ https://t.co/4HYGhqmQWp pic.twitter.com/IJcdTgejkl — BeBasket (@Be_BasketFr) December 25, 2023

Interrogé par France Bleu Nord, le maire de Gravelines, Bertrand Ringot, a déclaré que le feu pourrait avoir été causé par un problème technique au niveau de la piscine, actuellement fermée pour cause de vidange annuelle. « Il s’agit d’un très grave incendie et il faudra sans doute tout reconstruire », a-t-il poursuivi.

Soit un nouveau chapitre, terrible, dans la saison cauchemardesque du BCM, relégable à mi-parcours (4v-12d), même si Jean-Christophe Prat avait redonné de l’allant à l’équipe maritime. La réception du Paris Basketball, prévue mercredi, est déjà plus que menacée, à moins de dénicher une solution alternative en 48 heures, et le troisième club le plus historique de l’élite (derrière l’ASVEL et Cholet) va devoir élire domicile ailleurs pour la phase retour, loin de son boulevard de l’Europe, peut-être vers le Calypso de Calais, qui était déjà l’un des replis envisagés en cas de travaux d’agrandissement de Sportica. Un élargissement qui a longtemps fait figure de Chimère dans le Nord, toujours évoqué, jamais réalisé. Cette fois, il va falloir sûrement tout rebâtir…