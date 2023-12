Hervé Beddeleem désemparé face à l’incendie de Sportica : « On ne sait pas ce que l’on va devenir »

Actuellement en vacances, Hervé Beddeleem a reçu un terrible coup de fil en ce début d’après-midi. Un appel de l’intendant du BCM, domicilié à côté de Sportica, l’informant du sinistre en cours dans le complexe gravelinois, en proie aux flammes d’un immense incendie démarré au niveau de la piscine attenante.

Dans un premier temps, le directeur exécutif du BCM a pensé que la salle de basket serait épargnée mais le pire s’est produit, malgré les efforts de 90 pompiers. Interrogé par La Voix du Nord, le dirigeant a livré ses premiers mots, évidemment empreints d’une profonde émotion.

« Je suis désemparé, nous allons tout perdre. La salle, les vestiaires, le matériel du kiné. Les joueurs seront sans maillots, sans shorts. Et sans chaussures puisqu’ils les laissent dans les vestiaires… On ne sait pas ce que l’on va devenir. Le match contre Paris ne pourra avoir lieu et pour les suivants, il va falloir trouver une solution. »