Maxime Raynaud, finaliste du Kareem Abdul-Jabbar Center of the Year Award, et Stanford connaissent leur bracket en ACC

Pour leur dernier match de la saison régulière, Stanford (19-12, 11-9 en ACC) a été battu 68-48 sur le parquet Louisville (25-6, 18-2 en ACC) dans un match à sens unique au KFC Yum! Center. Si Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) a une nouvelle fois été le leader du Stanford Cardinal avec un double-double (17 points, 11 rebonds, 3 passes, 3 contres), son équipe a souffert face à l’agressivité et la défense intense des Louisville Cardinals.

Dans une salle surchauffée pour la senior night de Louisville, programme qui renoue avec le succès avec une période de traversée du désert, Stanford a eu du mal à exister dès les premières minutes. Malgré une entame équilibrée, les Cardinals de Louisville ont pris le contrôle grâce à une série de 14-1 qui leur a permis de mener 29-11 à cinq minutes de la pause. L’adresse défaillante des Californiens (20% aux tirs en première mi-temps) a pesé lourd, les joueurs de Kyle Smith peinant à trouver des solutions offensives. À la pause, Stanford comptait déjà un retard de 15 points (33-18). Un écart qui allait s’avérer insurmontable.

Maxime Raynaud a tenté de réveiller son équipe en début de deuxième mi-temps, inscrivant 11 points dans les premières minutes. Stanford est parvenu à réduire l’écart à 8 points (51-41) grâce à des stops défensifs et des actions de Chisom Okpara. Mais Louisville a immédiatement réagi en accélérant le jeu et en s’appuyant sur ses forces intérieures.

L’efficacité offensive des locaux (42,6% de réussite aux tirs contre 26,7 % pour Stanford) et leur domination au rebond offensif (13 prises) ont permis de contrôler la fin de match. Une dernière accélération de Louisville a scellé le sort du Cardinal, qui termine la rencontre à 48 petits points, son plus faible total de la saison.

Malgré cette lourde défaite, Stanford boucle une saison régulière encourageante avec 19 victoires, soit une nette progression par rapport aux 14 succès de l’année dernière. Pour leur première saison en ACC, les hommes de Kyle Smith ont su faire mentir les prédictions qui les voyaient terminer au fond du classement. « Nous n’avons pas prêté attention aux pronostics, nous avons simplement travaillé jour après jour », a souligné l’entraîneur du Cardinal après la rencontre.

Désormais tourné vers le tournoi de conférence ACC, Stanford, classé 7e, affrontera le vainqueur du match entre le 10e et le 15e du classement lors du deuxième tour, mercredi à Charlotte. Un parcours solide sera indispensable pour espérer obtenir un billet pour la March Madness.

Maxime Raynaud finaliste pour le Kareem Abdul-Jabbar Center of the Year Award

En plus de ses performances remarquées sur le terrain, Maxime Raynaud continue d’accumuler les distinctions. Après avoir remporté le Skip Prosser Award, le pivot parisien de Stanford figure parmi les cinq finalistes du Kareem Abdul-Jabbar Center of the Year Award, récompensant le meilleur pivot du pays.

Avec des moyennes de 20,2 points et 10,9 rebonds par match, il est actuellement le joueur intérieur le plus productif du pays, classé 15e meilleur scoreur au niveau national et 5e au rebond. Il est également le meilleur rebondeur de l’ACC et son deuxième meilleur marqueur.

Déjà recordman du nombre de double-doubles sur une saison à Stanford (22), Raynaud n’est plus qu’à 29 prises d’égaler le record de rebonds sur une saison du programme, détenu par Adam Keefe depuis 1991-1992.

Le Français est aussi le seul joueur ACC parmi les finalistes et pourrait devenir le premier joueur de Stanford à remporter un des prix majeurs du Basketball Hall of Fame.

Les cinq finalistes du Kareem Abdul-Jabbar Center of the Year Award :

Maxime Raynaud (Stanford)

Nate Bittle (Oregon)

Vladislav Goldin (Michigan)

Ryan Kalkbrenner (Creighton)

Derik Queen (Maryland)

Un accomplissement supplémentaire pour celui qui a déjà été sélectionné dans les listes du Naismith Trophy, Wooden Award et Oscar Robertson Trophy. Preuve qu’en plus d’être un élément clé de Stanford, Raynaud est l’un des joueurs les plus dominants du pays cette saison.