Bourges facile, ça passe pour La Roche Vendée mais pas pour Angers et les Flammes Carolo

Deux victoires, deux défaites. C’est le bilan de ce mercredi soir en EuroCup féminine pour les quatre clubs français engagés sur les terrains, avant la rencontre de ce jeudi soir entre Lattes-Montpellier et Gernika.

Bourges n’a pas eu de peine à s’imposer pour son cinquième match de sa saison européenne. Les Tango l’ont emporté 86 à 51 contre au KP TANY Brno. Les joueuses d’Olivier Lafargue ont fait la course en tête et compté jusqu’à 42 points d’avance. Kayla Alexander a cumulé 21 points à 8/12 aux tirs et 15 rebonds en moins de 22 minutes.

Dans le groupe L, La Roche Vendée est allée chercher sa troisième victoire en s’imposant 72-61 face à l’Emlak Konut SK. Les Vendéennes se sont notamment régalées sur deuxièmes chances (19 points grâce à leurs 18 rebonds offensifs). Face à un autre adversaire turc, mais en Turquie cette fois, Angers s’est bien démené chez le Galatasaray Istanbul, malgré les absences de Julie Wojta et Leila Lacan. Malgré tout, l’UFAB s’est inclinée 74 à 62.

« On a plutôt très bien défendu, mais on a manqué de réussite, a analysé Aurélie Bonnan dans Ouest-France. Ça s’explique par le défi physique qu’on nous impose : on y a bien répondu, mais au bout d’un moment, ça nous impacte très fort. On fait des choix plutôt payants mais on a manqué pas mal de choses. Mais dans l’engagement, il n’y a pas de débat. On s’est battu, on a défendu. Maintenant, il faut encore passer une étape pour certaines. »