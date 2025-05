Le Napoli Basket racheté par un groupe dont fait partie… Shaquille O’Neal !

Le paysage du basket européen est décidément en pleine transformation. Des investissements arrivent de toute part pour apporter une concurrence aux clubs et compétitions déjà existantes. Après l’officialisation de la ligue NBA Europe qui devrait viser les grandes villes européennes et notamment intégrer des clubs connus pour le foot, c’est au tour d’un des illustres joueurs de la ligue américaine d’y aller de son investissement. La légende Shaquille O’Neal, autant sportive que médiatique, fait en effet partie du groupe américain qui va racheter à 66% le Napoli Basket (Naples).

Un potentiel économique

Le club italien est en première division (Serie A) depuis 2021. Cette saison, il figure à la 14e place (sur 16) avec un bilan final de 9 victoires pour 21 défaites. Il évite la relégation et pourra donc débuter la saison prochaine avec de nouveaux objectifs. Les ex-pensionnaires d’EuroLeague Kevin Pangos et Erick Green, ou encore l’ancien villeurbannais John Egbunu font partie de ses rangs. C’est aussi là où évoluait Ben Bentil avant de rejoindre l’ASVEL en cours de saison. L’objectif est sûrement d’en faire une place forte du basket italien et européen, surtout au vu du potentiel de la ville de Naples. Le groupe qui reprend le club (Sixth Group) est américain, et est mené par l’italo-américain Matt Rizzetta, qui possède déjà des clubs de foot dans les deux pays.

O’Neal arriverait lui avec un rôle de “sponsoring”, comme expliqué par Il Matino, qui a annoncé l’information. Le fantasque géant aurait toujours été un grand fan de l’Italie. Sa seule présence a de quoi provoquer l’intérêt des spectateurs et des partenaires commerciaux. Avec peut-être une intégration à terme dans la ligue NBA Europe ?