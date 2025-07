L’équipe de France U19 défiera l’hôte suisse : le tableau complet des 1/8e de finale

Alexandre Lacoste raconte le basket avec précision et sens du détail. Amateur de portraits et reportages, il aime creuser les sujets pour aller au-delà du simple résultat et laisser parler sa plume si qualitative et reconnaissable. Rédacteur BeBasket depuis plusieurs années et présent sur toutes les compétitions internationales de l’équipe de France, il apporte un regard affûté sur le jeu et ses acteurs.