« Il aura une grande carrière en Europe » : Ben Gregg, un troisième rookie pour la SIG Strasbourg !

Décidément, la SIG Strasbourg risque d’être l’une des équipes les plus jeunes de la cuvée 2025/26 de Betclic ÉLITE… Ce mercredi, le club alsacien a officialisé sa quatrième recrue de l’été, et déjà un troisième rookie ! Après le Malien Fousseyni Traoré puis le Français Adama Bal, c’est désormais au tour de l’Américain Ben Gregg (2,07 m, 22 ans) de poser ses valises au Rhénus.

🚨𝑨𝑳𝑬𝑹𝑻𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑹𝑼𝑻𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻 🚨 La SIG Strasbourg a le plaisir d’annoncer la signature de l’ailier fort américain Ben Gregg (22 ans, 2m07, 102kg) pour une saison. Welcome @bengregg20 👋 🗞 Communiqué : https://t.co/YBGiCaw3Qs#gosig pic.twitter.com/EbYjNysmLY — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) July 2, 2025

« Ben est un joueur avec un gros potentiel », anticipe le GM, Nicola Alberani. « Il correspond parfaitement à notre ADN. Je pense qu’il aura une grande carrière en Europe. Nous sommes heureux de le voir débuter son aventure professionnelle chez nous. »

Originaire de Clackamas dans l’Oregon, fan absolu des Portland TrailBlazers époque Brandon Roy, il sort d’un cursus universitaire complet de cinq saisons avec Gonzaga (6,2 points à 53% et 3,8 rebonds en 141 matchs), où il a notamment côtoyé le champion NBA Chet Holmgren ou le néo-parisien Joël Ayayi.

Une adresse en chute libre cette saison

Arrivé avec un gros statut, auréolé de l’étiquette de joueur de l’année dans l’Oregon et classé 29e de sa classe d’âge par ESPN, Ben Gregg n’a pourtant pas réussi à être drafté cette année. La faute notamment à une adresse en berne (27,1% à 3-points, contre 37,7% la saison dernière), même s’il il sort de son meilleur exercice en NCAA (9,1 points à 57%, 4,9 rebonds et 1,3 passe décisive).

« J’ai eu du mal avec mon tir lointain cette saison », confiait-il en marge d’un work-out effectué début juin avec Mohamed Diawara chez les… Blazers. « Mon pourcentage à 3-points a chuté donc je veux prouver que je peux toujours shooter et que c’était juste un accident de parcours. Ma force pendant ces work-outs a été de prouver que je pouvais écarter le jeu en tant que big man. »

En Summer League avec Boston

Très apprécié à Gonzaga pour son énergie et sa combativité, Ben Gregg est présenté comme un joueur intelligent et capable d’évoluer sur les postes 3 et 4, voire de dépanner en tant que pivot. Avant de rejoindre Strasbourg, il participera à la Summer League NBA avec les Boston Celtics, qui l’ont également testé avant la draft.

« C’est un joueur très polyvalent, avec une forte personnalité pour son jeune âge », décrit Janis Galitis, le nouvel entraîneur strasbourgeois. « À l’université, c’était l’un des joueurs les plus appréciés, notamment pour son comportement et son éthique. Il tenait à venir en Europe pour prouver sa valeur. Nous sommes convaincus qu’il deviendra une pièce importante de notre effectif. »