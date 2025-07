Drew Eubanks rejoint Sacramento après avoir été coupé par les Clippers

Les Sacramento Kings ont rapidement réagi sur le marché des agents libres en s’attachant les services de Drew Eubanks. L’intérieur de 2,06 m vient d’être libéré par les Los Angeles Clippers et a immédiatement trouvé un nouveau point de chute en Californie du Nord.

The Los Angeles Clippers are waiving center Drew Eubanks and Eubanks plans to sign with the Sacramento Kings on a one-year deal after he clears waivers, sources tell ESPN. Additional frontcourt depth for the Kings. pic.twitter.com/rBgBMV7iLg

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025