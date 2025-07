Myles Turner signe aux Bucks pour 107 millions de dollars, Milwaukee libère Damian Lillard

C’est l’une des signatures les plus surprenantes de cette free agency NBA. Myles Turner quitte les Indiana Pacers après dix saisons pour rejoindre les Milwaukee Bucks, signant un contrat de quatre ans pour 107 millions de dollars. L’accord inclut une option joueur pour la dernière année en 2028-2029 et un trade kicker de 15%.

BREAKING: Free agent center Myles Turner has agreed to a four-year, $107 million deal with the Milwaukee Bucks, plus a player option for year four in 2028-29 and a full 15% trade kicker, sources tell ESPN. Stunner. pic.twitter.com/MlDkZusVOv

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025