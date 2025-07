Chris Paul pour remplacer Damian Lillard à Milwaukee ?

C’est la surprise de cette période de free agency NBA. Les Milwaukee Bucks ont pris la décision radicale de libérer Damian Lillard, leur meneur All-Star, pour se donner les moyens financiers de recruter Myles Turner. Une manœuvre qui bouleverse les plans de la franchise du Wisconsin et ouvre un nouveau chapitre dans la carrière du joueur de 35 ans.

Just in: The Milwaukee Bucks are waiving Damian Lillard and stretching the remaining $113 million on his contract in order to acquire Myles Turner, sources tell ESPN. Lillard's two seasons in Milwaukee come to an end as he rehabilitates a torn Achilles tendon. pic.twitter.com/eg1D1TMFM6

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025