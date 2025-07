Lionel Colson rejoint le Spirou Charleroi après une saison révélatrice en BNXT League

Lionel Colson (2,06 m, 22 ans) s’offre un nouveau challenge. Révélation française de la saison 2024-2025 en BNXT League sous les couleurs du club néerlandais PrismaWorx BAL, l’intérieur de 2,06 m vient de s’engager avec le Spirou Charleroi pour l’exercice 2025-2026. Une juste récompense après une saison pleine sur le plan individuel.

Un profil en pleine ascension

Avec des moyennes de 14,9 points et 7,3 rebonds en 36 matchs, Lionel Colson s’est affirmé comme l’un des intérieurs les plus en vue de la BNXT League. Malgré une saison difficile pour PrismaWorx BAL (6 victoires, 30 défaites), le Français a su tirer son épingle du jeu et attirer l’attention de clubs mieux classés.

« Puissant et mobile », comme le décrit son nouveau club dans son communiqué, « il s’est rapidement imposé comme une valeur sûre dans le championnat, capable d’impacter des deux côtés du terrain ». Son arrivée à Charleroi représente une montée en gamme logique pour celui qui a déjà prouvé sa capacité à s’adapter à un nouveau contexte.

Un parcours atypique

Né à Nancy, Lionel Colson est passé par les centres de formation d’Évreux et de Fos-sur-Mer, sans jamais avoir été véritablement considéré comme un prospect. « On ne m’a jamais dit que j’avais du potentiel », nous confiait-il en mars dernier. C’est pourtant grâce à sa détermination qu’il a pu débuter sa carrière professionnelle en Grèce, en troisième division, avant de rejoindre la BNXT League.

À Kavala, il tournait à 15,5 points et 13,4 rebonds de moyenne. « C’était ma seule et unique proposition, j’avais rien à perdre », expliquait-il. Une audace récompensée aujourd’hui. En signant à Charleroi, il rejoint un club historique du basket belge et poursuit sa montée en puissance. Une nouvelle étape dans un parcours qui ne ressemble à aucun autre, mais qui force le respect.