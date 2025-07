Jonas Valanciunas rejoint Denver : les Nuggets trouvent enfin la doublure de Jokic

Les Denver Nuggets poursuivent leur intersaison remarquable en s’offrant les services de Jonas Valanciunas. Le pivot lituanien de 33 ans arrive du côté du Colorado dans le cadre d’un échange avec les Sacramento Kings, qui récupèrent Dario Saric en retour.

The Sacramento Kings are trading Jonas Valanciunas to the Denver Nuggets for Dario Saric, sources tell ESPN. pic.twitter.com/D2Xmbm4DN1

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025