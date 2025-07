Deandre Ayton dans le viseur des Pacers après sa rupture avec Portland

Après la perte de Myles Turner parti aux Bucks, les Pacers se retrouvent dans l’obligation de recruter un nouveau pivot d’envergure. Selon The Stein Line, la franchise d’Indiana s’intéresse sérieusement à Deandre Ayton, récemment libéré par les Portland Trail Blazers. Si la saison reprenait aujourd’hui, les finalistes en titre seraient contraints de titulariser Tony Bradley au poste 5, une solution qui ne semble pas satisfaisante à long terme.

Le départ d’Ayton de Portland s’explique par ses « mauvaises habitudes » tant sur le terrain qu’en dehors. Comme le détaille The Athletic, le bureau de Chauncey Billups affiche désormais en très grand cette phrase de Larry Brown : « You can have bad plays but not bad ways » (Tu peux rater des actions mais tu ne peux pas avoir de mauvaises habitudes).

Les deux saisons du Bahaméen dans l’Oregon ont été marquées par de la frustration des deux côtés. Ses retards permanents pour prendre l’avion ou à l’entraînement, ses rendez-vous médicaux ratés et ses colères dès qu’il était puni par Chauncey Billups ont fini par acter le divorce. L’ancien premier choix de la Draft 2018 a même accepté de laisser 10 millions de dollars sur les 35,6 qu’il devait toucher l’an prochain pour partir.

Les Pacers, une piste déjà explorée en 2022

Cette potentielle arrivée aux Pacers ne serait pas une première pour Ayton. En 2022, Indiana s’était déjà montré très intéressé par le pivot en lui proposant un contrat de 133 millions de dollars sur quatre ans. Les Suns s’étaient finalement alignés sur cette offre pour le conserver.

« Il me faut remercier les Pacers. Ils ont été agressifs dès le début et m’ont montré beaucoup d’affection. Nous nous sommes mis d’accord sur une offre maximale. Les Suns se sont alignés. Maintenant, je suis de retour à Phoenix en tant que joueur des Suns », avait réagi le pivot à l’époque.

Malgré son talent et ses sept saisons consécutives en double-double, Ayton devra prouver qu’il peut se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Un changement d’air au sein d’une équipe « qui gagne » comme il le réclame pourrait-il lui faire du bien ? Les Lakers seraient également sérieusement intéressés par son profil, mais le natif de Nassau aura du mal à retrouver son niveau de salaire précédent.