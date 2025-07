Damian Lillard coupé par les Bucks : une libération pour le meneur All-Star ?

Les Milwaukee Bucks ont créé la surprise en coupant leur meneur vedette Damian Lillard, selon plusieurs sources. Cette décision drastique vise à libérer suffisamment d’espace salarial pour recruter le pivot Myles Turner, qui s’est engagé pour quatre ans et 107 millions de dollars avec la franchise du Wisconsin.

Just in: The Milwaukee Bucks are waiving Damian Lillard and stretching the remaining $113 million on his contract in order to acquire Myles Turner, sources tell ESPN. Lillard's two seasons in Milwaukee come to an end as he rehabilitates a torn Achilles tendon. pic.twitter.com/eg1D1TMFM6

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025