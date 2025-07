Mathis Dossou-Yovo champion avec Paris, « mais rien n’est au-dessus de ce [qu’il] a vécu avec Saint-Quentin »

Parfois, en lisant la presse régionale, on apprend des statistiques insolites… Ainsi, La Nouvelle République du Centre-Ouest nous informe que Mathis Dossou-Yovo est le premier… champion de France de basket originaire de Châteauroux.

« C’est sûr que venir d’une ville qui n’est pas la plus exposée dans le basket français, ce n’est pas la voie la plus facile. Je suis d’autant plus fier de ce qui m’arrive », sourit-il dans les colonnes du quotidien régional.

« Retrouver Julien Mahé me remplit de joie »

Une formidable manière de boucler une saison éprouvante, entre Oldenburg, où il n’a pas obtenu le rôle promis, et le Paris Basketball, où il a goûté au très haut niveau avec un rôle secondaire. Ces quatre mois dans la capitale lui auront toutefois permis de découvrir les playoffs de l’EuroLeague et de s’offrir un doublé Coupe de France – Betclic ÉLITE.

Également courtisé par Cholet Basket, l’ancien chalonnais va tenter de se relancer à Nanterre. « Je veux retrouver du temps de jeu et avoir un plus grand rôle. Au-delà de ça, je vais retrouver Julien Mahé et cela me remplit de joie. »

Des retrouvailles avec Julien Mahé qui feront ressurgir des images de son passage à Saint-Quentin, toujours le plus marquant de sa carrière. Pas toujours dominant avant de débarquer au SQBB en 2022, il a été sacré MVP de Pro B avec le club axonais, champion de Pro B et All-Star pour sa découverte de la Betclic ÉLITE.

Retourné à Saint-Quentin pour s’entraîner cette saison, dans l’intervalle entre son départ d’Allemagne et son arrivée dans la capitale, Mathis Dossou-Yovo conserve un souvenir enchanté de son passage dans l’Aisne, comme il l’a confirmé au journal indrien. « Ce que je viens de connaître avec Paris est génial. Mais rien n’est au-dessus de ce que j’ai vécu avec Saint-Quentin. Cela va au-delà du basket. Humainement, je ne suis pas sûr de retrouver ça un jour. »