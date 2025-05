Justė Jocytė n’ira pas en WNBA cette année

Premier choix de draft de l’histoire de la franchise des Golden State Valkyries, l’ailière lituanienne Juste Jocyte (1,84 m, 19 ans) a annoncé à nos confrères de Basket Europe qu’elle ne rejoindrait pas la franchise californienne en 2025.

Phénomène de précocité à la carrière fulgurante, Justė Jocytė avait rejoint l’ASVEL féminin à 13 ans. Au même âge, elle portait aussi le maillot de la Lituanie lors des matchs de qualifications à l’EuroBasket féminin. Tout est allé très vite pour celle qui ressort d’une bonne saison sous les ordres de Yoann Cabioc’h, entraîneur de l’ASVEL féminin et ex-assistant coach du Chicago Sky en WNBA. Elle a pu « avoir la balle sur demi-terrain pour s’exprimer et utiliser son excellente vision de jeu » en championnat de France et en EuroCup, décrit Yoann Cabioc’h au média Le Roster.

Priorité à la sélection et à l’Euroleague

Mais cette fois, Jocytė a pu faire le choix de la patience. Elle va quitter le club rhodanien pour s’engager avec Gérone, en Espagne, qui joue à l’étage européen supérieur. « L’année prochaine, je vais jouer en Euroleague » rappelle la joueuse, qui préfère donc se concentrer sur ce premier palier avant de franchir l’Atlantique. L’internationale lituanienne aura aussi fort à jouer sur la scène européenne cet été, avec le maillot national cette fois. L’ailière devrait être un élément phare de la sélection lituanienne pour l’Eurobasket 2025, qu’elle aspire à jouer pleinement, dans la peau d’une favorite.

Conscients des enjeux que cela représente pour leur joueuse, les Golden State Valkyries ont accepté le choix de Justė Jocytė, qui ne cache malgré tout pas son envie de les rejoindre ensuite : « J’ai hâte de commencer en 2026 » assure-t-elle, impatiente.