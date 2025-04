Après 6 ans à l’ASVEL, départ vers l’Espagne la saison prochaine pour Juste Jocyte ?

La belle aventure entre Juste Jocyte (1,84 m, 19 ans) et l’ASVEL serait-elle terminée ? Déjà à moitié partie avec sa Draft WNBA, la talentueuse ailière lituanienne pourrait totalement couper les ponts à partir de la saison prochaine. Selon les informations du compte souvent bien renseigné “Coach Rookie”, Jocyte serait en partance vers le Spar Girona. Un club espagnol que l’ASVEL avait justement éliminé en quarts de l’EuroCup cette saison, avec deux grosses performances de Jocyte (21 et 15 points)… Gérone est actuellement leader de la Liga Femenina Endesa, et compte notamment dans ses rangs la Tricolore Mamignan Touré ou encore l’ex-montpelliéraine Klara Lundquist.

Arrivée à 13 ans du côté de Lyon-Villeurbanne, Jocyte a lentement gravi les échelons, stoppée la saison dernière par une longue blessure à la hanche. Jusqu’à confirmer les espoirs placés en elle cette saison. Avec 12 points de moyenne en championnat comme en EuroCup, elle a attiré les regards de la WNBA. Et plus particulièrement des Golden State Valkyries, décidément clients de la formation française. Sa Draft en n°5 est une consécration pour celle qui était promise depuis très jeune à un grand avenir. Son départ du championnat de France serait donc la suite logique pour elle, comme le font beaucoup de prospects en ce moment.