Les Wolves de Rudy Gobert rattrapent le coup face à des Warriors orphelins de Curry

Voilà une série qui correspond mieux à Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans). Depuis la blessure de Stephen Curry au Match 1 des demi-finales de conférence (contracture aux ischios-jambiers), la physionomie de la série entre Warriors et Timberwolves a complètement changé. Sans le meilleur shooteur de tous les temps, une bonne partie des systèmes des champions 2022 sont à jeter à la poubelle. Golden State doit transformer son style de jeu, et n’a par exemple pas rentré un seul 3-points de toute la première période cette nuit (0/5). Ce qui arrange forcément Gobert, qui peut régner dans la raquette en protecteur d’arceau. Ainsi, le quadruple DPOY a été mis à contribution avec 5 fautes mais surtout 4 contres, et un bon paquet de tirs empêchés.

Un match typiquement Gobert

Dans ce match de tranchées, Gobert termine avec 9 points à 2/4 aux tirs (5/6 aux lancers), 13 rebonds et 4 contres en 27 minutes. Il a encore tenu la baraque défensivement puisque les Warriors ont marqué moins de 100 points pour la troisième fois d’affilée. Ce qui n’était pas arrivé depuis très longtemps. Mais c’est en revanche quand le pivot français était sur le banc que l’attaque de Minnesota a pu se libérer. D’où son plus/minus négatif au final (-5).

Car Anthony Edwards (36 points) et Julius Randle (premier Timberwolves en triple-double en playoffs depuis Kevin Garnett, avec 24 points, 10 rebonds et 12 passes décisives) ont brillé de leur talent offensif. Tout comme le remplaçant de Gobert Naz Reid, qui termine avec 9 points à 3/3 de loin. Les hommes de Chris Finch ont fait le travail en fin de match, avec un Gobert sur le terrain, pour éteindre le public franciscain. Côté Warriors, Jimmy Butler (30 points, 7 rebonds, 7 passes décisives) et Jonathan Kuminga (30 points) étaient trop seuls, tandis que le patron par intérim Draymond Green s’est fait exclure pour 6 fautes.

RUDY GOBERT RISE UP. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/E99GFzUH1L — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 11, 2025

Après un premier match remporté au courage, les Warriors souffrent évidemment de l’absence de leur leader Stephen Curry. Le retour de celui-ci n’est pas attendu avant un éventuel Match 6, selon les derniers reports. Mais encore faudrait-il que son équipe tienne jusque là. Après avoir perdu un match à domicile, les Timberwolves mènent désormais 2-1 dans la série, avec l’opportunité de planter un nouveau coup de poignard au prochain match à San Francisco, pour ensuite finir à la maison. Ils sont en tout cas devenus largement favoris de la série pour les bookmakers. Face à une opposition qui fait désormais beaucoup jouer ses intérieurs (quatre ont joué cette nuit : Draymond Green, Trayce Jackson-Davis, Kevon Looney et Quinten Post), Rudy Gobert risque d’avoir un gros rôle à jouer. Une physionomie totalement différente du tour précédent face aux Lakers. Le small-ball des Warriors a finalement été annulé par la blessure de Curry.

Dans l’autre match de la nuit, les Celtics ont sauvé l’honneur en allant largement gagner au Madison Square Garden (93-115) dans un effort collectif, avec aucun joueur au-delà de 25 points. Ils réduisent ainsi l’écart contre les Knicks (1-2) après la double humiliation a domicile. Mais ces derniers, qui ont souffert et terminent à 40% aux tirs et 20% à 3-points, vont avoir une nouvelle opportunité de marquer un troisième point, devant leur public. Le rookie français Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans) n’a pas joué, même dans le garbage time.