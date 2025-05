Rachid Meziane tend la main à Bria Hartley : trois ans après, une nouvelle chance en WNBA pour la Franco-Américaine

Évidemment, elle n’aurait sûrement pas récupéré le spot de naturalisé suite au renoncement probable de Gabby Williams pour l’EuroBasket. Mais le timing entre l’annonce de L’Équipe pour le forfait de Williams, à 15h08, et celui de l’officialisation du retour de Bria Hartley (32 ans) au Connecticut Sun, huit minutes plus tôt, est assez cocasse.

Éloignée des parquets de WNBA depuis une rupture des ligaments croisés subie en juillet 2022, la meneuse franco-américaine va avoir l’opportunité de réintégrer la ligue nord-américaine pour la première fois en trois ans. Elle a signé ce dimanche un contrat pour le camp d’entraînement du Sun, la franchise coachée par Rachid Meziane. L’entraîneur clermontois a travaillé avec elle pendant l’EuroBasket 2019 et le TQO 2020 de Bourges en équipe de France.

Welcome back to Connecticut 💪 We have signed Bria Hartley to training camp contract. #BringTheHeat | #CTSun pic.twitter.com/nvpEx9m1xT — Connecticut Sun (@ConnecticutSun) May 11, 2025

Depuis sa grave blessure, la joueuse aux 221 matchs WNBA (avec Washington, New York, Phoenix, Indiana et Connecticut) a connu une saison discrète l’an dernier en Europe entre Salamanque (6 points, 2,6 rebonds et 1,7 passe décisive en 10 matchs d’EuroLeague) et Galatasaray. Cet hiver, elle a participé au championnat Unlimited, qui consacre la meilleure joueuse plutôt que la meilleure équipe, et a terminé 10e sur 40 avec des moyennes de 15,1 points, 4,7 rebonds et 4,3 passes décisives.