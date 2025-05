La nouvelle saison ratée de la SIG Strasbourg : pas de play-in après un énième effondrement à Nanterre

En déplacement sur le parquet de Nanterre ce dimanche 11 mai, la SIG Strasbourg avait l’occasion d’entretenir un espoir de play-in. Dans ce duel de mal classés, l’équipe de Thomas Drouot s’est écroulée en toute fin de rencontre (76-75), gâchant ainsi sa dernière carte après avoir compté jusqu’à 12 points d’avance (43-55, 24e minute). La formation alsacienne ne verra donc pas le play-in.

Nanterre, pour l’honneur

En roue libre ces dernières semaines, avec de nombreux blessés (Caver, Howard, Dussoulier), Nanterre 92 espérait l’emporter pour ce dernier rendez-vous de la saison devant son public du Palais des Sports Maurice Thorez. Et c’est chose faite pour l’équipe de Philippe Da Silva, non sans mal.

Si d’entrée de jeu, les Franciliens ont pris un très bon départ (8-2, 4′), les Strasbourgeois ont laissé passer l’orage et vite recollé au score. Sous l’impulsion d’un bon Dominic Artis (12 points à 5/11 aux tirs, 4 passes décisives et 2 interceptions) et de son capitaine Filip Kruslin (17 points à 6/10 aux tirs, 3 rebonds et 4 passes décisives), la SIG a haussé le ton pour reprendre les commandes juste avant la mi-temps (39-44, 20′).

Un 0-13 dans le dernier quart-temps

Revenus sur le parquet avec de belles intentions, les hommes de Thomas Drouot ont relancé la machine. A l’image du duo Artis – Kruslin qui a brillé en première mi-temps, l’intérieur Brice Dessert (9 points à 4/4 aux tirs et 6 rebonds) a lui aussi beaucoup pesé dans la raquette pour permettre aux siens de se détacher.

Repoussée à 12 longueurs au plus fort de l’orage (43-55, 24e minute), à -8 à dix minutes de la fin (57-65, 30′), la formation francilienne n’a pourtant pas paniqué. A la faveur d’un 13-0, les partenaires de Milan Barbitch (17 points à 5/11 aux tirs, 3 rebonds et 5 passes décisives) et de Roko Prkacin (18 points à 7/10 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes décisives) ont pris les rênes de la rencontre au meilleur moment (70-65, 35′) pour le plus grand plaisir du public de Maurice Thorez.

Résiliente dans ces derniers instants, puisqu’il lui faut bien trouver une qualité, la SIG Strasbourg n’a pas abdiqué pour autant. Dans un money-time sous haute tension, Nanterre 92 a tenu bon jusqu’au bout pour offrir un dernier succès à son public (76-75). Vitalis Chikoko avait pourtant replacé les Alsaciens devant, mais Roko Prkacin est venu inscrire le dernier panier du match, avant qu’Hugo Invernizzi ne manque le tir de la gagne.

La SIG laisse Saint-Quentin et Gravelines se disputer le dernier ticket

Avec cette nouvelle défaite à l’extérieur, encore couplée d’un gros craquage dans les derniers instants (92-76 pour eux à l’évaluation !), Strasbourg dit adieu au play-in et jouera un match sans enjeu face à au BCM Gravelines-Dunkerque lors la dernière journée. Ancien mastodonte du basket français, abonné aux premières places (et aux finales) dans les années 2010, la SIG n’est actuellement plus que l’ombre du grand club qu’il était, lestée d’un projet de nouvelle salle au point mort et des saisons décevantes qui s’empilent (12e l’an dernier),

L’échec de la SIG fait les affaires de Saint-Quentin et Gravelines-Dunkerque, qui se disputeront le dernier ticket pour le play-in la semaine prochaine. Le SQBB ne possède qu’une victoire d’avance sur le BCM, mais sans le panier-average. Les Picards iront à Limoges lors de la dernière journée, tandis que les Nordistes se déplaceront à… Strasbourg.