Au forceps, Toulouse bat Montbrison et se rapproche d’un retour en Wonderligue !

Battu l’an dernier par Chartres, le Toulouse Métropole Basket ne comptait pas gâcher cette deuxième chance de revenir en Wonderligue. En ouverture de cette finale d’accession, les Pionnières l’ont emporté non sans mal à domicile face à Montbrison (61-57) et mènent donc 1-0.

Le TMB s’envole juste avant la mi-temps

Une finale, c’est toujours un match particulier à jouer. Le Toulouse Métropole Basket en sait quelque chose. Déjà arrivé à ce stade de la compétition la saison passée, le TMB comptait bien sur cette expérience et sur l’appui de son public venu en masse pour se défaire d’une surprenante équipe de Montbrison.

Dans une entame de match équilibrée et crispée, les deux formations ne se sont pas lâchées. Au coude à coude après dix premières minutes accrochées (15-15), les joueuses de Xavier Noguera, porté par l’efficacité du duo Manoé Cissé (11 points, 3 rebonds et 4 passes décisives) – Binta Drame (15 points, 4 rebonds et 5 passes décisives), ont profité des errances défensives adverses pour creuser un premier écart significatif juste avant la mi-temps (37-28, 20′).

Toulouse perd Prugnières

Revenues sur le parquet avec la ferme intensité de distancer Montbrison afin d’aborder le match retour dans les meilleures dispositions possibles, les Toulousaines ont pris le large dès le début du troisième quart-temps. Bien aidé par Kaleena Mosqueda-Lewis (17 points et 2 rebonds), le TMB a poursuivi ses efforts pour compter 9 longueurs d’avance à dix minutes du terme (52-43, 30′).

Pourtant, avec le choc de la blessure d’Emily Prugnières, touchée au genou sur une bataille au rebond en toute fin de troisième quart-temps, le TMB a tremblé jusqu’au bout. Portée par le duo Mariana Muadi Bulabula (15 points, 8 rebonds) et Manaëlle Yerbe (14 points), le BCMF est revenu jusque sur les talons toulousains, à 56-55 à la 38e minute. Sauf que les Pionnières ont su faire preuve preuve de caractère pour résister au retour de Montbrison.

Victorieux 61-57, le TMB tentera de décrocher son billet pour La Boulangère Wonderligue samedi prochain à Montbrison. S’il doit y avoir un Match 3, il se jouera le samedi 24 mai à Toulouse.