Où regarder gratuitement Monaco – Bourg-en-Bresse ce dimanche 12 mai ?

Déjà qualifiées pour les playoffs de Betclic Élite, l’AS Monaco et la JL Bourg-en-Bresse se disputent encore une meilleure position au classement. Le choc de cette fin de saison régulière aura lieu ce dimanche 11 mai à 19h00, et bonne nouvelle : la rencontre sera diffusée gratuitement en clair sur DAZN, avec les commentaires de First Team.

DAZN diffuse Monaco – Bourg gratuitement et en direct

Plateforme de diffusion sportive désormais qui diffuse le basket français, DAZN propose en clair ce match de gala entre deux des meilleures équipes de la saison. Accessible gratuitement, sans abonnement, il suffira de se rendre sur dazn.com ou via l’application DAZN sur mobile ou smart TV pour suivre l’affiche.

À l’antenne, les téléspectateurs retrouvent l’équipe de First Team, avec les commentaires de Tom Ciaravino et Thomas Dufant.

Une affiche entre deux cadors de Betclic Élite

Avec la fin de saison régulière en approche, Monaco et Bourg-en-Bresse visent une meilleure place en vue des playoffs. L’ASM, solide leader pendant une bonne partie de la saison, veut aborder la phase finale avec confiance, tandis que la JL espère assurer la cinquième place.

Comment regarder Monaco – Bourg en clair ce dimanche ?