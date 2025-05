Isayah Marcin, un jeune Français au Bayern Munich : « J’aimerais entrer dans le débat des GOAT ! »

Ancien joueur U15 à La Croix d’Argent de Montpellier (12,4 points de moyenne en 2021/22), Isayah Marcin (18 ans) n’a pas cédé face aux refus. Lui aurait aimé poursuivre sa formation en France, mais n’a pas trouvé preneur. Trois ans plus tard, le voici face au Real Madrid.

« J’avais fait plusieurs tests, mais on m’a dit que j’étais trop petit pour jouer arrière en France », déclare-t-il, alors qu’il s’annonce désormais à 1,90 m. Mais le natif de Montpellier n’était pas seul à se lancer dans cette aventure et a pu compter sur le soutien de ses proches. « C’est mon père qui m’a poussé à élargir mes recherches à l’étranger », admet-il. « Il connaissait un coach individuel plutôt référencé », confie le jeune meneur. Le but était simple : travailler le plus possible pour rendre son profil plus solide. « L’idée était que je m’entraîne avec lui en tant que meneur », souligne le jeune joueur.

C’est après un an de travail acharné qu’Isayah a pu voir les résultats de ses efforts. « Je ne me suis jamais autant entraîné de ma vie », se souvient-il. Il séduira l’équipe de Kirchheim (Kirchheim Knights, ndlr) avec laquelle il évoluera l’année suivante. Lors de son premier match face au Bayern Munich, le jeune Français a su se démarquer en inscrivant 26 points. Une performance qui n’est pas passée inaperçue. « Les coachs du Bayern ont directement parlé au mien après le match », avoue-t-il. « Ils ont fait comprendre qu’ils me voulaient dans leur effectif pour la prochaine saison. »

« J’ai l’impression d’être déjà en pro ! »

Isayah a rapidement trouvé sa place au sein du Bayern. « Là-bas, c’est différent, ils sont plus avenants et chaleureux », souligne-t-il. Le groupe U17 s’entraînait avec les U19, une diversité qui a pu contribuer à son intégration. « Le fait de côtoyer plusieurs groupes m’a permis de me faire plus d’amis », confesse-t-il. Malgré tout, il lui reste à approfondir ses connaissances en allemand. « Au Pôle Espoirs, je suivais des cours d’espagnol », ajoute-t-il. « C’est vrai que je pourrais être plus proche d’eux si je parlais leur langue. » Mais ses relations ne sont pas menacées par cette contrainte. « Là-bas, ils parlent mieux anglais qu’en France », affirme-t-il.

Mais Isayah Marcin a dû faire face à un autre démon lors de sa première année : la solitude. Pas facile de gérer l’éloignement à 15 ans… « J’ai eu du mal la première année, et en plus j’ai commencé pour la première fois les cours à distance », confesse-t-il. Le jeune meneur-arrière reste humain et a laissé ses émotions prendre le dessus. « Je ne faisais plus rien, je n’allais même plus aux entraînements. Je me remettais beaucoup en question. » Mais l’Héraultais a pu compter sur le soutien de ses coachs pour pouvoir sortir la tête de l’eau.

Grâce à cet environnement, Isayah ne cache pas sa satisfaction. « J’ai l’impression d’être déjà en pro », avoue le jeune joueur, qui a pu participer à deux matchs de D3 allemande avec la réserve bavaroise. Il a pu remarquer que le jeu allemand se base sur des choses simples – « drive, pick, extra passe » – mais plus perfectionnées. « À chaque fois, on nous corrige sur des petits détails », enchaîne-t-il à notre micro. « J’apprends tout le temps et c’est ça que j’aime. »

Une expérience frustrante à l’ANGT

Le jeune joueur a pu participer à l’Adidas Next Generation Tournament, une expérience qui aura été néanmoins frustrante (1 point à 13% et 1,2 passe décisive pour 0,5 d’évaluation en 4 matchs). « Je me suis blessé un mois avant », admet-il. « Je n’ai pas pu performer. Je n’avais plus de cardio et même au niveau du tir, c’était compliqué. » Cet incident lui a tout de même permis de vivre l’aventure sous un autre angle. « J’ai pu beaucoup observer. J’ai pu analyser les autres joueurs, ce qui m’a permis de jauger mon niveau par rapport à eux. » Ce qui lui permettra de ne pas se diriger vers l’inconnu pour sa prochaine participation.

Mais avant de se rendre en Allemagne, Marcin a pu évoluer sous les couleurs du Pôle Espoirs de Montpellier, lui qui a découvert le monde du basket notamment grâce à son père. « Au départ, il n’y avait pas trop d’enjeu pour moi lors de ma première année. C’était plus de l’amusement. Mais en deuxième année, c’était plus compétitif. » Mais Isayah a dû faire face aux blessures. « J’ai eu plusieurs blessures au même pied, j’avais moins confiance en moi. » Mais un déclic a suffi. « Je me suis dit qu’il fallait que je passe un cap pour pouvoir progresser. »

Un choix à faire entre l’équipe de France et d’Allemagne ?

Chez les Marcin, le basket, c’est du sérieux. Suivi de près par son père, Isayah n’est pas le seul à pratiquer le basket. Sa petite sœur, Neyvaeh Marcin, est également de la partie. La jeune poste 1 évolue cette saison au Pôle France. Une grande joie pour Isayah. « Ma sœur, c’est vraiment une de mes plus grandes fiertés. » Malgré tout, la jeune joueuse a dû faire face à diverses blessures (pubalgie, ndlr). « C’est souvent comme ça dans la vie, il y a des hauts et des bas », rassure le grand frère. « Elle a beaucoup mûri et tout se passe bien à l’heure actuelle. »

Évoluant en Allemagne à son jeune âge, Isayah fait l’objet de diverses convoitises pour son avenir international, dont la sélection allemande. « J’ai signé les papiers, mais je ne suis pas rentré en contact avec eux. Je pense qu’ils attendent que j’obtienne la naturalisation ou que je puisse parler allemand. » Néanmoins, lors de son parcours, étant de nationalité française, le jeune joueur a déjà pu être interrogé sur ses relations avec l’équipe de France. Ce à quoi il répond : « Ils ont déjà leurs prospects, je me concentre sur moi pour l’instant. » Mais Isayah reste patient et ne ferme aucune porte. « Ça viendra au moment venu. Pour le moment, je dois encore progresser. »

Évoluer en sélection nationale reste un objectif pour le jeune joueur. « J’aimerais bien qu’il y ait mon nom sur le maillot », sourit-il. Mais même s’il a trouvé refuge en Allemagne, l’ex-joueur de Montpellier ne cache pas sa préférence pour les Bleus. « La France reste mon pays. »

Objectif NBA

Celui qui aspire à être joueur professionnel a un objectif clair : dominer en tant que pro et rejoindre la NBA. « J’aimerais bien suivre les traces de Luka Dončić », avoue-t-il. « Faire un peu d’EuroLeague, puis finir en NBA. » Son ambition dépasse le simple fait d’être pro ou de gagner de l’argent. « Je veux m’amuser en étant pro », souligne-t-il.

S’amuser ne veut pas dire se tourner les pouces. Isayah Marcin voit grand. « J’aimerais entrer dans le débat des GOAT », assume-t-il. « Que je rentre dans l’histoire et que l’on retienne mon nom. » Avant d’y arriver, le fan d’Anthony Edwards le sait, il lui faut encore travailler. « Je dois m’améliorer sur mon tir et sur l’aspect mental. Il faut que je sois plus confiant et que je doute moins. » Des cases qu’il lui reste encore à cocher, et qui pourraient lui permettre de s’émanciper sur la sphère mondiale.